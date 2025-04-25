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Новосибирцы опасаются исчезновения сквера «Водник»

  • 25/04/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцы опасаются исчезновения сквера «Водник»
По словам жителей близлежащих домов, они уже спасали территорию от вырубки

В начале апреля 2025 года между департаментом культуры, спорта и молодежной политики и компанией «Талан» было заключено соглашение на разработку дизайн-проекта и благоустройство сквера «Водник», расположенного в Центральном округе. На прошлой неделе состоялся проектный семинар по его благоустройству.

По данным мэрии, сегодня территория имеет чрезмерное загущение, полное отсутствие открытых пространств, а также большое количество аварийных деревьев вблизи к детской площадке, прогулочным дорожкам и парковым диванам.

— Сквер входит в большую группу скверов исторической, центральной части нашего города, большая часть которых была сформирована в первой половине прошлого века. Так что, собственно, сквер «Водник», площадь которого на самом деле достаточно мала, всего 0,6 га, так что это даже и не полноценный городской сквер, это очень маленькая площадь, — отметила начальник отдела проектов озеленения и благоустройства мэрии Светлана Гижицкая.

Облагородить территорию за свой счет пообещал застройщик — компания «Талан». По словам директора организации Александра Самохина, благоустройство сквера «Водник» является «репутационным инструментом» для организации.

Однако местные жители опасаются, что «Водник», который на сегодняшний день представляет собой историческую территорию Тихого центра, будет уничтожен.

— Недавно услышали, что планируется благоустроить, озеленить наш ближайший сквер «Водник». Обуревает очень тяжелое чувство. Еще не отошли от вырубки по улице Урицкого. Сейчас там пустыня, как многие знают, 90% деревьев было вырублено, высадили небольшие саженцы, прутики, которые еще непонятно, после зимы приживутся или нет. А сейчас у нас, похоже, будет новая стройка века. Очень жалко, если в такое же состояние превратится наш любимый сквер. Мы там гуляем, другого ближайшего сквера у нас нет. И очень жалко, если его изуродуют, превратят в пустыню, — прокомментировал Сибкрай.ru ситуацию житель дома на Урицкого, 19 Игорь.

Жители Тихого центра напомнили, что 16 лет тому назад сквер уже спасали от уничтожения. Тогда застройщик планировал совместно с реконструкцией парка возвести здесь жилой дом.

Разработчики дизайн-проекта выслушали предложения жителей и пообещали в июне показать, каким будет новый «Водник». По их словам, будут организованы общественные обсуждения.

Ранее редакция сообщала, что с третьей попытки в Новосибирске состоялся аукцион на благоустройство сквера на Демакова. Единственный участник выполнит работы за 181,4 млн рублей.

Фото предоставлено мэрией города Новосибирска, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : благоустройство сквера


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