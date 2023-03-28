Рекламодателям

Более 1000 жителей столицы Сибири приняли участие в проекте «Полезный город — Новосибирск»

  • 28/03/2023, 14:36
чистый город
В Новосибирске завершился проект «Полезный город - Новосибирск», ориентированный на развитие практик ответственного потребления, волонтерства и благотворительности среди горожан, а также изменение городской среды.

Инициатором и организатором проекта выступила Группа «Эталон», одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. На сайте +1Город и в мобильном приложении для горожан были размещены  полезные социальные и экологические сервисы и задания, выполнив которые участники не только помогли экологии города, но и получили поощрительные призы.

«Экологическая, социальная, этическая составляющая лежит в основе корпоративных ценностей Группы «Эталон» и глубоко интегрирована в нашу повседневную деятельность. Мы стремимся, чтобы наши проекты вносили вклад в устойчивое городское развитие: внедряем передовые технологии, чтобы наши жилые метры соответствовали самым высоким стандартам городской среды. И, конечно, мы принимаем участие в жизни региона, поддерживаем и становимся организаторами социально значимых проектов, таких как «Полезный город – Новосибирск».  Приятно отметить высокий уровень вовлеченности всех участников – это яркое подтверждение того, что жители Новосибирска разделяют наши ценности и подход. Оставаясь неравнодушными к окружающей среде и друг другу, мы закладываем фундамент для гармоничного развития городов и сообща работаем на достижение этой цели», — говорит Юрий Бородин, вице-президент Группы «Эталон» по региону Сибирь.

Проект стартовал в августе 2022 года и собрал 1 097 участников. В рамках «Полезного города» в Новосибирске были проведены три тематических марафона: «Здоровый образ жизни», «Экология» и «Социальное участие». Каждый из марафонов поддержали амбассадоры — блогеры и эксперты в разных областях, которые разделяют идеи и ценности проекта.

«Новосибирск — крупнейший мегаполис и один из самых студенческих городов России, а как известно, молодежь всегда притягивает тренды, задает вектор развития общества и меняет городскую среду. Запуск марафона «Полезный город — Новосибирск» совместно с крупным федеральным девелопером, разделяющим принципы ESG, — хороший пример нужного и актуального проекта об экологическом просвещении и популяризации устойчивых практик, в том числе среди молодежи, что важно. Сегодня уже более 4,5 тыс. жителей Новосибирска пользуются сайтом и мобильным приложением +1Город: с помощью полезных сервисов сдают раздельно батарейки, макулатуру, пластик и другое вторсырье, участвуют в благотворительных инициативах. В свою очередь, мы продолжаем делать сервисы +1Город максимально простыми для использования, чтобы дать возможность внести реальный вклад в формирование устойчивого города как можно большему числу жителей», — отметил руководитель проекта +1Город Максим Голованов.

Выполнять задания марафонов можно было как самостоятельно, так и вместе с семьей, друзьями или коллегами. Самые активные марафонцы, набравшие не менее 10 тысяч баллов в системе лояльности +1Город, получили возможность выиграть суперпризы от Группы «Эталон», в их числе электросамокат, умная колонка и фитнес-браслет.

Всего новосибирцы выполнили 2 398 заданий и получили более 80-ти призов. Самыми популярными заданиями стали: «Избавься от пластика», «Экономия воды», «Разумное потребление – это просто!», «Собирай добрые крышечки» и «Узнай лучше Новосибирск».

Разработчиком и оператором проекта выступил Центр маркетинговых технологий и торговли «Умная страна».

«В этом проекте нам удалось создать знаковую коллаборацию девелопера и технологической платформы и на практике внедрить в жизнь решение в области urban-tech, сделав акцент на вовлечении горожан, конкретных людей и семей в формирование нового качества жизни через соучастие в жизни города. На мой взгляд, это тот случай, когда вовлечение происходит через смыслы и ценности и формируется именно ценностная ассоциация и со-идентификация бренда и жителей города», — заявила Ольга Ручьева, генеральный директор Центра маркетинговых технологий и торговли «Умная страна».

Фото: freepik.com

253

Рубрики : ЦУР

Регионы: Новосибирск

Теги : экология чистый город


Спецоперация на Украине

Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54

Стоматология повернулась в сторону Востока

Качество стоматологического оборудования и материалов у азиатских стран не уступает продукции европейских производителей, а цена в несколько раз ниже.
Читать статью >>
Веру Ганзя предлагают выдвинуть на выборы губернатора Новосибирской области

В кулуарах КПРФ обсуждают кандидатуру экс-депутата Госдумы в губернаторы Новосибирской области

Петиция в поддержку ее кандидатуры появилась на ресурсе для общественного голосования.
Читать статью >>
Русфонд

Четырехлетнему Роме Хабирову требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 407 880 рублей.
Читать статью >>
Андрей Травников заявил, что готов продолжать работать в должности губернатора

Андрей Травников заявил, что готов продолжать работать в должности губернатора

О планах пойти на выборы губернатора в 2023 году он сообщил на сессии Заксобрания.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

За минувший год в Новосибирске отловили 665 бездомных собак

28/03/2023, 14:09

Стоматология повернулась в сторону Востока

28/03/2023, 14:00

В новосибирский Минприроды поступала жалоба на психоневрологический интернат

28/03/2023, 13:58

В кулуарах КПРФ обсуждают кандидатуру экс-депутата Госдумы в губернаторы Новосибирской области

28/03/2023, 13:30
Популярное

Маркетплейсы могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки

28/03/2023, 09:39

Новосибирцы стали вдвое больше покупать мебели

25/03/2023, 10:00

Новосибирцам предложили выдвигать идеи по развитию страны

24/03/2023, 17:48
Новости компаний

ВТБ: объем трансграничных переводов в мягких валютах превысил 10 млрд рублей с начала года

28/03/2023, 15:05

Жители Новосибирской области подключили 9,5 тысячи видеокамер «Ростелекома»

28/03/2023, 11:51

В Новосибирске состоялась всероссийская олимпиада для глухих школьников

28/03/2023, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска