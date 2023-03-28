Более 1000 жителей столицы Сибири приняли участие в проекте «Полезный город — Новосибирск»

Инициатором и организатором проекта выступила Группа «Эталон», одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. На сайте +1Город и в мобильном приложении для горожан были размещены полезные социальные и экологические сервисы и задания, выполнив которые участники не только помогли экологии города, но и получили поощрительные призы.

«Экологическая, социальная, этическая составляющая лежит в основе корпоративных ценностей Группы «Эталон» и глубоко интегрирована в нашу повседневную деятельность. Мы стремимся, чтобы наши проекты вносили вклад в устойчивое городское развитие: внедряем передовые технологии, чтобы наши жилые метры соответствовали самым высоким стандартам городской среды. И, конечно, мы принимаем участие в жизни региона, поддерживаем и становимся организаторами социально значимых проектов, таких как «Полезный город – Новосибирск». Приятно отметить высокий уровень вовлеченности всех участников – это яркое подтверждение того, что жители Новосибирска разделяют наши ценности и подход. Оставаясь неравнодушными к окружающей среде и друг другу, мы закладываем фундамент для гармоничного развития городов и сообща работаем на достижение этой цели», — говорит Юрий Бородин, вице-президент Группы «Эталон» по региону Сибирь.

Проект стартовал в августе 2022 года и собрал 1 097 участников. В рамках «Полезного города» в Новосибирске были проведены три тематических марафона: «Здоровый образ жизни», «Экология» и «Социальное участие». Каждый из марафонов поддержали амбассадоры — блогеры и эксперты в разных областях, которые разделяют идеи и ценности проекта.

«Новосибирск — крупнейший мегаполис и один из самых студенческих городов России, а как известно, молодежь всегда притягивает тренды, задает вектор развития общества и меняет городскую среду. Запуск марафона «Полезный город — Новосибирск» совместно с крупным федеральным девелопером, разделяющим принципы ESG, — хороший пример нужного и актуального проекта об экологическом просвещении и популяризации устойчивых практик, в том числе среди молодежи, что важно. Сегодня уже более 4,5 тыс. жителей Новосибирска пользуются сайтом и мобильным приложением +1Город: с помощью полезных сервисов сдают раздельно батарейки, макулатуру, пластик и другое вторсырье, участвуют в благотворительных инициативах. В свою очередь, мы продолжаем делать сервисы +1Город максимально простыми для использования, чтобы дать возможность внести реальный вклад в формирование устойчивого города как можно большему числу жителей», — отметил руководитель проекта +1Город Максим Голованов.

Выполнять задания марафонов можно было как самостоятельно, так и вместе с семьей, друзьями или коллегами. Самые активные марафонцы, набравшие не менее 10 тысяч баллов в системе лояльности +1Город, получили возможность выиграть суперпризы от Группы «Эталон», в их числе электросамокат, умная колонка и фитнес-браслет.

Всего новосибирцы выполнили 2 398 заданий и получили более 80-ти призов. Самыми популярными заданиями стали: «Избавься от пластика», «Экономия воды», «Разумное потребление – это просто!», «Собирай добрые крышечки» и «Узнай лучше Новосибирск».

Разработчиком и оператором проекта выступил Центр маркетинговых технологий и торговли «Умная страна».

«В этом проекте нам удалось создать знаковую коллаборацию девелопера и технологической платформы и на практике внедрить в жизнь решение в области urban-tech, сделав акцент на вовлечении горожан, конкретных людей и семей в формирование нового качества жизни через соучастие в жизни города. На мой взгляд, это тот случай, когда вовлечение происходит через смыслы и ценности и формируется именно ценностная ассоциация и со-идентификация бренда и жителей города», — заявила Ольга Ручьева, генеральный директор Центра маркетинговых технологий и торговли «Умная страна».

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