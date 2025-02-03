Более 1100 спортивных мероприятий пройдут в Новосибирской области в 2025 году

Губернатор Андрей Травников отметил, что необходимо создать насыщенный и доступный календарь спортивных событий, чтобы у спортсменов были достаточные возможности для участия в соревнованиях.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил о будущем проведении 1106 мероприятий, включая восемь международного уровня, 105 — всероссийского, 75 — межрегионального и 921 — регионального. В 2025 году нас ждет множество новых турниров.

В нашем регионе уже проходит значимое событие — Фонбет Неделя звезд хоккея. На прошедших выходных состоялся Кубок Вызова, а 8 и 9 февраля ожидается выступление звезд КХЛ.

В числе международных турниров запланированы соревнования по волейболу на снегу, каратэ, киокусинкай, греко-римской борьбе, а также турниры по биатлону и хоккею среди молодежных команд трех стран.

В Новосибирской области пройдет множество значимых национальных стартов для юных спортсменов. С 1 по 5 февраля проходит первенство России по самбо, собравшее участников из 70 регионов страны. С 12 по 16 февраля в ледовом дворце спорта «Сибирь» пройдет первенство России по гиревому спорту, в котором ожидается участие около 600 спортсменов из 33 субъектов РФ.

Для взрослых атлетов также запланированы интересные мероприятия, например, Чемпионат России по подводному спорту, который пройдет с 28 апреля по 4 мая в бассейне «Нептун».

Впервые Новосибирская область станет местом проведения всероссийских соревнований по фехтованию на призы Вениамина Решетникова, с 9 по 12 мая на базе Сибирского Регионального Центра Фехтования Станислава Позднякова.

С сентября по октябрь пройдет ряд традиционных турниров по киокусинкай, греко-римской борьбе и каратэ.

Министр отметил, что спортивные события создают праздник, способствуют социальной активности и развитию здорового образа жизни. Также в регионе планируется более 200 массовых физкультурных мероприятий, включая более 10 фестивалей всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.