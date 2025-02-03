Две компании обеспечили резкий рост экспорта зерна из Новосибирской области

В январе 2025 года железнодорожным транспортом на экспорт из Новосибирской области были вывезены 233 тысячи тонн зерна. Остатки на хлебоприемных предприятиях и элеваторах составили 745 тысяч тонн, из них 339 тысяч — коммерческое зерно. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

— Экспорт сельхозпродукции за январь 2025 года составил 75 тысяч тонн на общую сумму 25 млн долларов, — добавил чиновник.

Напомним, за первые полтора месяца января 2024 года из региона на экспорт были вывезены 177 тысяч тонн продукции АПК на сумму 52 млн долларов.

— В январе 2025 года из Новосибирской области выгружались крупные партии зерна. Это связано с формированием морских партий в порту «Высоцкий» (Ленинградская область) двумя компаниями: «Новосибирскхлебопродукт» и «Новосибирская продовольственная корпорация» с дальнейшей отправкой во Вьетнам. Поэтому была нехарактерная январская активность по экспорту, — пояснил Infopro54 вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета по сельскому хозяйству, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

Он также напомнил, что с 15 февраля по 1 июля наступает период экспортных квот для вывоза зерна ― квоты для регионов Сибирского федерального округа будут очень скромными.

— Думаю, что в марте-апреле поток экспорта отрегулируется, он будет более скромный, если не брать направление Центральной Азии и внутрироссийских перевозок, но по ним прогноз пока давать рано, — продолжает эксперт

Что касается стоимости экспорта, то Сергей Соколов напомнил, что в 2025 году в поставках был меньше удельный вес более дорогостоящей продукции АПК. Например, меньше за рубеж идет масличных, которые стоят дорого.

— Поэтому мы видим уменьшение экспорта в стоимостном выражении. Не всегда количество пропорционально выручке. Если отдельно выделять зерно и отдельно всю номенклатуру продукции АПК, — резюмировал собеседник Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году из Новосибирской области в 55 стран мира были экспортированы 2,1 млн тонн сельхозпродукции на 485 млн долларов. В структуре экспорта 60% приходятся на зерновые, масличные и зернобобовые культуры. В частности, пшеницы экспортировано на 142 млн долларов, зернобобовых на 86 млн, ячменя — на 70 млн.