Охотники на СНИЛС объявились среди мошенников в Новосибирской области

В арсенале мошенников появилась новая схема обмана в сфере здравоохранения. Теперь они стремятся получить доступ к номеру СНИЛС.

Злоумышленники под видом представителей медицинских учреждений сообщают жителям региона о необходимости пройти флюорографию или другое обследование. Иногда они просят сверить личные данные пациента и т. д.

Преступники используют различные уловки, чтобы узнать номер СНИЛС и СМС-код для кражи аккаунтов на портале «Госуслуги».

— Также предлагают скачать приложение, где вы сможете отслеживать свои анализы, тем самым злоумышленники получают доступ ко всем приложениям на вашем телефоне, и получают доступ к вашим счетам и картам, с которых с легкостью переводят имеющиеся денежные средства на свои счета, — сообщается в официальном канале администрации Барабинского района.

Представители правоохранительных органов настоятельно советуют не делиться своими личными данными и не загружать на телефон приложения, полученные от неизвестных лиц или источников.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники добрались до социальной платформы «Сферум». Под видом учителей и завучей они получают от родителей доступ к Госуслугам.