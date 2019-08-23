Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

Налоговыми инспекциями Новосибирской области сформировано более 1 млн 260 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. В электронном виде сформировано более 400 тысяч налоговых уведомлений – для пользователей Личного кабинета налогоплательщика. Более 860 тысяч уведомлений планируется направить через отделения Почты России, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что печать и рассылка уведомлений на бумажном носителе жителям города Новосибирска и Новосибирской области в 2019 году производится ФКУ «Налог-Сервис» г. Красноярска.

При этом в УФНС напомнили, что с этого года отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются.

— Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему отражены в самом налоговом уведомлении. Здесь указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства, — подчеркнули в ведомстве.

Если плательщик без оснований не получил налоговое уведомление до ноября 2019 года, целесообразно обратиться в инспекцию либо направить запрос через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России. Владельцы имущества, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли в налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких объектов в любой налоговый орган по установленной форме.

Срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru