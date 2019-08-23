Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

Из них более 860 тысяч уведомлений будут отправлены по почте.
  • 23/08/2019, 12:58
Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

Налоговыми инспекциями Новосибирской области сформировано более 1 млн 260 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. В электронном виде сформировано более 400 тысяч налоговых уведомлений – для пользователей Личного кабинета налогоплательщика. Более 860 тысяч уведомлений планируется направить через отделения Почты России, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что печать и рассылка уведомлений на бумажном носителе жителям города Новосибирска и Новосибирской области в 2019 году производится ФКУ «Налог-Сервис» г. Красноярска.

При этом в УФНС напомнили, что с этого года отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются.

— Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему отражены в самом налоговом уведомлении. Здесь указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства, — подчеркнули в ведомстве.

Если плательщик без оснований не получил налоговое уведомление до ноября 2019 года, целесообразно обратиться в инспекцию либо направить запрос через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России. Владельцы имущества, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли в налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких объектов в любой налоговый орган по установленной форме.

Срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

23/08/2019, 11:37
Акции будут размещены по закрытой подписке.
«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

23/08/2019, 11:20
Устранение замечаний Главгосэкспертизы позволило удешевить работы на 300 млн рублей.
Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

23/08/2019, 10:00
Ситуация на рынке и ужесточение конкуренции стимулируют игроков отрасли диверсифицировать свою деятельность.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

«АЛРОСА» начинает выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Якутск

23/08/2019, 16:31

С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи

23/08/2019, 13:44

Отель «Старый замок» в п. Кудряшовском выставлен на продажу

23/08/2019, 13:35

Новосибирская область готова к увеличению поставок угля на мировые рынки

23/08/2019, 13:12

ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

23/08/2019, 11:49

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

23/08/2019, 11:37

«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

23/08/2019, 11:20

Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

23/08/2019, 10:00

«ОЗК» рассчитывает на рост экспорта новосибирского зерна

22/08/2019, 19:38

В сети появились сайты-клоны новосибирского мусорного регоператора

22/08/2019, 17:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска