Новосибирская область готова к увеличению поставок угля на мировые рынки

Рост поставок сибирского угля на мировые рынки и вопросы экологической безопасности в угольной отрасли обсудили президент РФ Владимир Путин и руководители угледобывающих регионов: Кемеровской и Новосибирской областей, Республик Саха и Хакасия, Красноярского и Забайкальского краев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основной темой встречи стала текущая ситуация в угольной отрасли страны, уточненные прогнозы развития отрасли до 2025 и стратегия развития на период до 2035 года. По всем сценариям ожидается рост потребления угля и, соответственно, рост поставок российского угля на мировые рынки.

— К этому наши новосибирские угольщики готовы, — отметил губернатор Андрей Травников. — В рамках инвестпроектов, которые сегодня реализуют АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», ежегодно увеличиваются объёмы добычи и отгрузки угля. Если в прошлом году было добыто 14,8 млн тонн угля, в этом ожидается — 15,5 млн, до 2020 прогнозируется выход на объемы в 20 млн тонн, а на период до 2025 года — до 28 млн тонн угля.

Также во время встречи президента РФ с руководителями угледобывающих регионов обсудили еще один важный вопрос – развитие транспортной инфраструктуры, которое тесно связано с реализацией озвученных масштабных планов на период до 2025 и до 2035 годов по увеличению угледобычи, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке, по росту поставок угля на мировые рынки.

Совершенствование логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли страны — это и расширение пропускной способности БАМа, реконструкция Транссиба, строительство морских портов с учётом синхронизации сроков их ввода со сроками ввода угледобывающих мощностей.

— И такие планы по развитию транспортной инфраструктуры на совещании у президента и со стороны Минтранса, и со стороны РЖД были подтверждены, — отметил Андрей Травников. — Мы со своей стороны подтверждаем, что на основе соглашений, подписанных с Западно-Сибирской железной дорогой, с «Сибирским Антрацитом» и «Разрезом Восточный» развивается внутрирегиональная железнодорожная сеть: строятся новые ветки, станции отгрузки. Это также обеспечивает рост добычи и отгрузки нашего новосибирского угля на все мировые рынки.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области