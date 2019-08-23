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ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

При формировании закупки с единственным поставщиком, «Экология- Новосибирск» создала более выгодные условия, чем обозначенные в документации об аукционе.
  • 23/08/2019, 11:49
ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

Антимонопольное ведомство в ходе мониторинга zakupki.gov.ru выявило, что на территории Новосибирской области компания провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе, что противоречит правилам проведения торгов, сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

В процессе рассмотрения дела ФАС России выявила, что региональный оператор при формировании закупки с единственным поставщиком, выбранным им, создал более выгодные условия, чем были предложены в документации об электронном аукционе.

— После проведения электронного аукциона, который признан несостоявшимся, т.к. отсутствовали заявки от участников рынка, ООО «Экология-Новосибирск» увеличило цену договора на оказание услуг по транспортированию ТКО на 45,9 млн. рублей и заключило контракт с единственным поставщиком, — рассказали в УФАС.

Кроме того, условия договоров, предложенные на электронном аукционе, содержали требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательства в виде банковской гарантии. Её размер составлял 20% от начальной (максимальной) цены договора.

— В свою очередь, в договорах, которые были заключены по результатам закупки у единственного поставщика, предусмотрен размер в 10%, что в 2 раза ниже обеспечения, предусмотренного на аукционе, — уточнили в УФАС.

 Таким образом, указанные условия договоров приводят к ущемлению законных прав и интересов участников рынка и ограничению конкуренции.

— Решение ФАС России будет способствовать правильному поведению ООО «Экология-Новосибирск» при отборе подрядчиков, а для других региональных операторов – послужит превентивной мерой по соблюдению законодательства, — отметил начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин. — Соблюдение правил проведения торгов позволило бы обеспечить поддержку конкуренции, в том числе и для субъектов малого предпринимательства, и, как следствие, обеспечить эффективное расходование средств регионального оператора, которые формируются за счет тарифных источников. Таким образом, следование законодательству позволяет выполнить положения Национального плана развития конкуренции, где предусмотрено увеличение доли закупок у малого бизнеса и установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих, прежде всего интересы потребителей.

Отмечается, что за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ. Размер штрафа будет известен по итогам рассмотрения административного дела.

В УФАС напомнили, что в силу антимонопольного законодательства компания занимает доминирующее положение на территории Новосибирской области, что позволяет ей оказывать влияние на товарный рынок.

Потребителями услуг ООО «Экология-Новосибирск» являются население и юридические лица Новосибирской области, у которых отсутствует возможность заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими компаниями, т.к. организация является региональным оператором в этом субъекте РФ.

Фото: pixabay.com, автор- manfredrichter

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