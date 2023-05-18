Более 12 тысяч новосибирцев уже подключены к системе дистанционного мониторинга здоровья

— Совместно с Минздравом Новосибирской области мы второй год реализуем проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, коронавирусе и сахарном диабете, — рассказал на пресс-конференции управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов.

Через защищенный сервис банка организован мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны наблюдаться у врача. Робот регулярно интересуется их самочувствием и выясняет, требуется ли очная консультация. Если да, то пациента соединяют с врачом, если же все нормально, то данные просто заносятся в систему Минздрава, где врач может отслеживать ситуацию.

— От пациента не требуется отстаивать очереди, чтобы пройти регулярный контроль. Следующим этапом является подключение пациентов к носимым устройствам. Эта технология уже отработана в ряде регионов России по гипертонии, — поясняет Николай Шилов. — Прибор измеряет давление и автоматически передает показания в систему, и врач их видит.

В Новосибирской области, по его словам, к такой системе подключены уже 12383 пациента с хроническими заболеваниями.