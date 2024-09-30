Более 120 пожаров ликвидировали в Новосибирской области

С 23 по 29 сентября в Новосибирской области произошло 129 пожаров, в результате которых шесть человек получили травмы. Огнеборцы МЧС России спасли троих пострадавших.

Один из таких пожаров случился 29 сентября в Барабинском районе, где горели более ста рулонов сена. В течение 16 минут пожарные смогли локализовать возгорание и ликвидировать открытое пламя. В результате пожара было уничтожено 312 центнеров сена на площади 143 квадратных метра, никто не пострадал. Для тушения пожара был задействован пожарный поезд.

Следует помнить, что в большинстве районов Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность, поэтому будьте осторожны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске загорелось здание на улице Толстого.