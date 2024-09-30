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Антикварную коллекцию фарфоровых статуэток продают за 850 тысяч в Новосибирске

  • 30/09/2024, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Антикварную коллекцию фарфоровых статуэток продают за 850 тысяч в Новосибирске
Продавец заявлет, что это семейная ценность.

В Новосибирске на продажу выставлена уникальная антикварная коллекция фарфоровых статуэток, стоимость которой составляет 850 тысяч рублей. Объявление было размещено на одном из популярных сервисов.

Владелец коллекции готов расстаться как со всеми предметами сразу, так и с каждой статуэткой по отдельности. Однако он отмечает, что продать фигурки он может только по высокой цене. Минимальная стоимость самой маленькой статуэтки начинается от двух тысяч рублей.

— Жалко продавать. Реликвия! Семейные ценности! Поэтому и дорого, — подчеркивает продавец.

Для просмотра и покупки автор объявления готов впускать потенциальных покупателей в свой дом только поодиночке, без сумок и рюкзаков. Однако стоит отметить, что на снижение цены не согласен.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставлен гадальный сундук с колодами карт.

Источник фото: Авито

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Фарфоровые статуэтки продажа коллекция


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