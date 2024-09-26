В Новосибирске загорелось здание на улице Толстого

В Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание здания, о чём сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:30, и уже через 5 минут они были на месте. Огонь вспыхнул по адресу улица Толстого, 291, здание расположено на территории склада.

– Строение отдельностоящее, угрозы распространения нет, – отметили в МЧС Новосибирской области.

Строение предназначено для хранения стройматериалов, поэтому в нём не должно быть людей. Однако внутри находились кислородные баллоны, которые могли взорваться от нагревания. Их эвакуировали на безопасное расстояние.

О причинах возгорания пока ничего не известно. Очаг пожара удалось локализовать в течение 3 минут.

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