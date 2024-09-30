Сирены прозвучат по всей России 2 октября

2 октября 2024 года в Новосибирской области пройдет проверка системы оповещения населения. Как сообщает пресс-служба МЧС России, аналогичные мероприятия запланированы во всех регионах страны.

Во время проверки будут включены сирены. Если вы услышите их звук, не паникуйте. В МЧС советуют включить телевизор или радио и внимательно прослушать информационное сообщение. Кроме того, вся необходимая информация будет доступна в мобильном приложении ведомства.

Стоит отметить, что 6 марта этого года уже проходила подобная проверка систем оповещения.

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