Сирены прозвучат по всей России 2 октября

2 октября 2024 года в Новосибирской области пройдет проверка системы оповещения населения. Как сообщает пресс-служба МЧС России, аналогичные мероприятия запланированы во всех регионах страны.
Во время проверки будут включены сирены. Если вы услышите их звук, не паникуйте. В МЧС советуют включить телевизор или радио и внимательно прослушать информационное сообщение. Кроме того, вся необходимая информация будет доступна в мобильном приложении ведомства.
Стоит отметить, что 6 марта этого года уже проходила подобная проверка систем оповещения.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск на седьмом месте по IQ среди миллионников.
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