Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

Как подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов, вопросы подготовки школ и детских садов региона стоят на особом контроле правительства Новосибирской области. В настоящее время все образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме и начали работы по подготовке к новому учебному году.

По словам начальника управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Сергея Шарфа, ремонтные работы запланированы в 1214 образовательных организациях – школах, детских садах и организациях допобразования. Сначала будут проводиться работы по укреплению строительных конструкций и предотвращению аварийного состояния зданий, по поддерживающему и текущему ремонту, капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов зданий и комплексному капитальному ремонту. Далее будет осуществляться ремонт фасадов, систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, благоустройство территорий, общестроительные работы, ремонты кровель, замена оконных блоков.

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году, по предварительным данным, будет направлено около трех млрд рублей.