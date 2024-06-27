Вице-премьеру Хуснуллину показали стройки в городе Омске

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Омскую область. Он осмотрел стройплощадки ключевых инфраструктурных проектов региона. Также провёл встречу с губернатором Виталием Хоценко, на которой обсудили социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Вице-премьер ознакомился с ходом строительства Красногорского гидроузла, осмотрел участок для строительства северного обхода Омска, а также посетили стройплощадку жилого комплекса «Кварталы Драверта» в Левобережье города. Реализует проект компания Брусника, сейчас идет строительство первой очереди — четыре 17-этажных дома.

Как стало известно нашему источнику, в ходе визита обсуждалась возможность реализации новых проектов КРТ. Власти ждут от региона ввода 1 млн кв. метров в год, а от девелоперов новых инструментов продаж, которые могли бы компенсировать уход льготной ипотеки.

— На сегодня в Омской области с приходом Виталия Павловича (Хоценко — Ред.) я вижу хороший прогресс в жилищном строительстве. За пять месяцев этого года здесь ввели 378 тыс. кв. м жилья, показатель вырос на 24% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Наблюдается активный прирост градостроительного потенциала, — отметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, зампредседателя правительства был представлен проект реконструкции бульвара Архитекторов. Проект реализуется за счёт инфраструктурного бюджетного кредита.

Напомним, в апреле 2024 года консорциум разработчиков, в который входят группа «Брусника», команда «Город решает», а также архитектурные бюро МЛА+ и TOBE, объявил о завершении первого этапа проектирования бульвара Архитекторов в Омске. В соучаствующем проектировании были задействованы более 800 горожан, в том числе жители близлежащих домов, архитекторы, представители власти и бизнеса. Они высказались о том, как должно выглядеть обновленное общественное пространство. Итоговый проект будет представлен общественности в сентябре текущего года.

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