Женщины и дети погибли в пожаре в Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Убинском районе Новосибирской области. Среди погибших двое несовершеннолетних детей.

— По данным следствия, ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

В результате пожара погибли две женщины и двое детей — двух и пятнадцати лет. Двое пострадавших, в том числе семимесячный ребёнок, были госпитализированы.

Следователи продолжают работу на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зафиксировали рост числа пожаров.