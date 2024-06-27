Женщины и дети погибли в пожаре в Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Убинском районе Новосибирской области. Среди погибших двое несовершеннолетних детей.
— По данным следствия, ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
В результате пожара погибли две женщины и двое детей — двух и пятнадцати лет. Двое пострадавших, в том числе семимесячный ребёнок, были госпитализированы.
Следователи продолжают работу на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зафиксировали рост числа пожаров.
Источник фото: СК по Новосибирской области
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