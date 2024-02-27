В число российских городов с самой удобной улично-дорожной сетью вошел Новосибирск

По Индексу качества жизни госкорпорации ВЭБ.РФ Новосибирск вошёл в число российских городов с самой удобной улично-дорожной сетью. Комплексный показатель мобильности в городе оценивается в 55,4 из 100 баллов при среднем для других городов уровне в 50,2 балла. Об этом сговорится в исследовании корпорации.

Почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО

Порядка 72% пешеходных переходов в городе доступны для маломобильных граждан. Средний показатель по городам Индекса составляет 63%.

На 10 тысяч жителей в Новосибирске организовано 8 парковочных мест для велосипедов. В среднем по другим городам — около 6 мест.

В городе создано почти 1,4 тыс. машино-мест на парковках общего пользования на 10 тыс. жителей (в других городах Индекса — 1,1 тыс.).

Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии — 73% (67,98%).

Доля населения, удовлетворенного качеством систем общественного транспорта, от общего количества респондентов — 49,71% (45,98%).

При этом по ряду показателей город существенно отстает от средних значений Индекса:

Средний возраст автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам города — 7,6 лет (6,94).

Средний возраст троллейбусов —23,8 лет (14,11).

Средний возраст трамваев — 28,7 лет (22,26).

Расходы на транспорт от общего дохода семьи составляют 7,25% (6,71%).

Доля жителей, регулярно использующая такси, от общего количества респондентов — 8,81% (10,37%).

Среднее время на дорогу от дома до работы любым способом перемещения —35,78 мин (32,36 мин).

Доля доступного для маломобильных групп граждан общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта — 25,45% (43,22%).

Протяженность велополос, велодорожек к протяженности улиц, проездов и набережных — 0,61% (1,36%).

Общая протяженность маршрутов регулярных перевозок к протяженности улиц, проездов и набережных — 190,14% (302,95%).

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

Ранее редакция рассказывала о том, что за пять лет в Новосибирской области обновили 709 единиц общественного транспорта.