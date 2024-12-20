Более 15 млрд рублей потратили туристы в Новосибирской области

В Новосибирскую область турпоток за 10 месяцев составил 2,98 миллиона поездок. Это на 30% больше чем в 2023 году.

По этому показателю область занимает 1 место среди регионов Сибирского федерального округа и 8 место в стране.

— Объем платных туристских услуг населению сегодня фиксируется на уровне 15,6 млрд рублей, из них 6 млрд приходится на услуги туроператоров и турагентств, 8 млрд – на услуги гостиниц и деятельность по предоставлению временного жилья и специализированных коллективных средств размещения, — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Следует отметить, что в зимний период в области запланировано множество увлекательных мероприятий как для гостей региона, так и для новосибирцев. В частности, на Михайловской набережной будут открыты зимние ледяные катки и ледяной городок, а любителей горнолыжного спорта примут шесть горнолыжных комплексов.

Среди самых популярных зимних экскурсионных направлений, которые пользуются спросом у туристов, можно выделить:

Посещение Бердских скал и Форта Хаски в Искитимском районе;

Путешествие к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе;

Катание на снегоходах по акваториям рек Бердь и Обь и другие интересные варианты.

— Культурный отдых предлагают 30 театров и 119 музеев, более 120 загородных баз отдыха, также в регионе действует более 4 тыс. точек общепита. Крупнейшими событиями зимы, помимо встречи Нового года, станет традиционная Никольская ярмарка в Сузуне (21 декабря), Ежегодный фестиваль иглу «Город эскимосов» (15 февраля), соревнования по подледному лову рыбы «Клевый лед» на реке Меретке в Сузунском районе (23 февраля), — отмечается в сообщении правительства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что промышленные туристы в Новосибирске интересовались легпромом и технологиями. В 2025 году турпоток в этой сфере должен вырасти почти в два раза.