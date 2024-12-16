Промышленные туристы в Новосибирске интересовались легпромом и технологиями

В 2024 году предприятия Новосибирской области посетило более 25 тысяч туристов. Об этом руководитель проекта «Открытая промышленность» от региона Ирина Беленок сообщила в рамках Петербургского международного туристского форума TRAVEL HUB. Путешествуй!
По ее словам, сейчас в регионе действует четыре маршрута:
Всего в программе участвуют 40 предприятий.
— За счет развития промышленного туризма в 2025 году мы рассчитываем на увеличение турпотока в 2%, — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
В 2025 году турпоток в промышленном туризме в регионе планируют увеличить в 45 тысяч человек, а количество предприятий-участников программы – до 100. Кроме того, запланировано создание новых маршрутов по направлениям космецевтика, АПК, пищевая, строительная промышленность. В маршруты также планируется включить предприятия, которые находится в Сузунском, Ордынском, Купинском и Искитимском районах.
Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов. Больше всего туристов привлекают технологичные компании, а также предприятия пищевой отрасли.
Фото предоставлено пресс-службой «Агентства стратегических инициатив».
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