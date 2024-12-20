В Новосибирске введут бесплатный проезд для школьников

В Новосибирске с 28 декабря по 12 января школьники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Для этого ученикам необходимо будет лишь предоставить справку из школы.

Как сообщил глава города Максим Кудрявцев, эта льгота будет распространяться на трамваи, троллейбусы, метро и муниципальные автобусные маршруты.

— В этом году мы продолжили обновление общественного транспорта. Приобретено 129 новых троллейбусов «Горожанин» — это самая крупная закупка такой техники. Совместно с российско-белорусским предприятием «БКМ Сибирь» модернизируем 20 трамваев в новом кузове Т701, — сообщил Максим Кудрявцев.

Также мэрия заключила договоры на поставку пяти пятивагонных составов метро. Первые из них поступят в наш город в наступающем новом году.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря проезд в Новосибирске можно будет оплатить картой жителя. В цифровой профиль новосибирцев добавляют транспортные услуги.