Роскошную квартиру за 34 миллиона рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске на улице Чаплыгина продается квартира за 34 миллиона рублей.

По словам автора объявления, эта просторная двухуровневая квартира с высокими потолками и вторым светом в кухне-гостиной создает атмосферу загородной жизни в городе. А на втором этаже, где расположен классический дровяной камин, можно почувствовать себя как в настоящем загородном коттедже.

Интерьер был создан по индивидуальному дизайн-проекту. Для отделки использовались только высококачественные натуральные материалы: на полу лежит деревянный паркет, стены покрыты декоративной штукатуркой, а подоконники выполнены из мрамора. Лестница изготовлена из массива ясеня.

В доме имеется подземный отапливаемый паркинг, стоимость отдельного парковочного места уже включена в квартиру.

В шаговой доступности находятся станция метро «Площадь Ленина», главная площадь города и НОВАТ.

— Обременений нет, — отметили в предложении о продаже.

Напомним, что не так давно был выставлен дом в стиле Гауди продают за 220 млн в посёлке под Новосибирском. Соседи продавца заверяют, что коттедж не достроен.

Также появилось объявление о крошечной квартире площадью всего 8,1 квадратных метров. Владелец объявления хочет за нее 1,3 миллиона рублей

Ранее редакция сообщала о том, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске взлетел до 3,5 миллионов рублей. В конце октября Центробанк поднял ключевую ставку, после чего минимальные рыночные ставки по новостройкам дошли до 28%.