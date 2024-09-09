Более 15 тонн контрабандного нефрита задержали таможенники в Новосибирске

Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ задержали в районе международного автомобильного пункта пропуска «Павловка» на российско-казахстанской границе фуру с крупной партией необработанного «полудрагоценного камня нефрит». Вес груза составил 15,6 тонн, общая стоимость — почти 17 млн рублей.

Как пояснили в таможне, машина следовала транзитом через Республику Казахстан в Китай. Сопроводительные документы содержали недостоверные сведения о происхождении товара. По факту выявления контрабанды возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее контрабандисты пытались вывезти в Китай из Иркутска около 6,5 т нелегально добытого в Бурятии и Забайкалье белого нефрита. Его также пытались вывезти через границу в фуре. Среднерыночная стоимость партии — около 393 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что оптические прицелы обнаружили таможенники в посылке в Новосибирске.