Более 15 тонн контрабандного нефрита задержали таможенники в Новосибирске

Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ задержали в районе международного автомобильного пункта пропуска «Павловка» на российско-казахстанской границе фуру с крупной партией необработанного «полудрагоценного камня нефрит». Вес груза составил 15,6 тонн, общая стоимость — почти 17 млн рублей.
Как пояснили в таможне, машина следовала транзитом через Республику Казахстан в Китай. Сопроводительные документы содержали недостоверные сведения о происхождении товара. По факту выявления контрабанды возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее контрабандисты пытались вывезти в Китай из Иркутска около 6,5 т нелегально добытого в Бурятии и Забайкалье белого нефрита. Его также пытались вывезти через границу в фуре. Среднерыночная стоимость партии — около 393 млн.
Ранее редакция сообщала о том, что оптические прицелы обнаружили таможенники в посылке в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского таможенного управления.
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