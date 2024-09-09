Для стимулирования спроса необходимы льготные программы, в том числе на региональном уровне

— Безусловно, поддержка такой отрасли, как жилищное строительство, со стороны государства нужна, особенно в условиях высоких процентных ставок при покупке жилья в ипотеку. Сейчас мы видим результат сдерживающей политики Центробанка: покупательская способность сократилась, за ней последуют и темпы строительства. Поддержка семей с маленькими детьми — это хороший инструмент, но недостаточный для поддержания отрасли и тем более недостаточный для удовлетворения спроса. Есть и другие слои населения, которые сейчас не могут себе позволить покупку квартиры.

Мы работаем в сегменте доступного жилья, и у нас не было затоваривания или большого количества нераспроданных объектов. Тем не менее для нас сегодняшняя ситуация стала серьезным сдерживающим фактором в развитии строительства новых объектов.

На наш взгляд, для стимулирования спроса необходимо возвращать льготные программы — если не на уровне всего государства, то, возможно, на уровне региональной политики, для определенных классов жилья. Регулировать рынок и рост цен можно по-разному. В Новосибирской области власть помогает застройщикам, видит и слышит наши потребности и боли. Например, недавно мы ввели в эксплуатацию новый детский сад, и это отличный пример государственно-частного партнерства.

Мы готовы строить много разного жилья, но не менее важно развивать инфраструктуру и социальные объекты, и в этих вопросах нам не обойтись без поддержки власти. Совместно мы можем осилить проекты любой сложности и масштаба, поэтому нужна плотная работа по развитию технических условий. Важной мерой поддержки строительной отрасли в нынешних условиях может стать упрощение процедур по внесению изменений в градостроительные документы.

Кроме того, очень важным нюансом я считают изменение цен на стройматериалы: по сравнению с 2023 годом они подорожали в три раза! Даже щебень на новосибирских карьерах! В связи с чем это произошло — непонятно. Поэтому повышение цены для застройщика — это не желание заработать побольше денег, а давление рынка. Если государство изыщет возможность убрать из цен спекулятивную составляющую, то это могло бы снизить стоимость жилья и сделать его более доступным для жителей. Считаю, что сейчас на государственном уровне крайне важно изучить вопрос ценообразования строительных материалов.

Фото предоставлено СФО «Основа». Автор фото: Роман Барников