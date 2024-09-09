Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Федор Плесовских рассказал редакции Infopro54 о трендах на рынке взыскания в регионе, о категориях с наибольшим ростом просрочки, которую передают в работу приставам, и о том, как цифровизация может упростить процесс взыскания задолженности.

Долгов по зарплате меньше, по алиментам — больше

— Федор Геннадьевич, каковы ключевые результаты работы Главного управления судебных приставов на рынке взыскания в Новосибирской области?

— В первом полугодии 2024 года на принудительное исполнение в Главное управление поступили 656 тысяч исполнительных документов, почти на 10,8 тысячи больше, чем в первом полугодии 2023-го. По ряду категорий поступление исполнительных документов о взыскании сократилось: по заработной плате — на 56%. При этом мы наблюдаем увеличение количества исполнительных документов о взыскании алиментных платежей — на 39,9%, а также задолженности в пользу кредитных организаций — на 6,6%.

— С чем связана такая динамика? Почему такой резкий рост количества исполнительных документов по алиментам и сокращение по взысканию задолженности по зарплате?

— Дело в том, что к судебному приставу поступает исполнительный документ, где содержатся реквизиты, которые предусмотрены федеральным законодательством, и зачастую даже не указан период образования задолженности. В такой ситуации сложно сделать какой-то анализ, поскольку срок предъявления исковых требований в суд составляет 3 года, по алиментам — до совершеннолетия ребенка и еще три года после. Кроме того, у взыскателей имеется возможность повторно предъявить исполнительный документ к исполнению после окончания работы судебного пристава, если требования были исполнены не в полном объеме. Поэтому мы фиксируем только статистику предъявления исполнительных документов.

— Сколько средств взыскано с должников?

— В рамках 324 тысяч исполнительных производств требования исполнены полностью или частично. Если говорить в разрезе категорий, то в рамках 534 исполнительных производств обеспечено взыскание задолженности по заработной плате в сумме более 30,1 млн рублей. По алиментам взысканы 684 млн рублей ― на 151 млн больше, чем в прошлом году.

В целом сумма взыскания в пользу различных категорий взыскателей превысила 7,4 млрд рублей, в том числе в пользу физических лиц — 1,4 млрд, в пользу юридических лиц — 4,7 млрд.

— Какова статистика по арестам на имущество должников? Есть ли у вас интересные примеры из практики по взысканию задолженностей?

— С начала года наложены более 5,2 тысяч арестов на имущество должников. Речь идет не только о традиционном имуществе: земельных участках, автомобилях, объектах недвижимости, но и об имущественных правах, правах получения денежных средств по договору, правах интеллектуальной собственности и т.д. Все это может быть предметом обращения взыскания. По результатам завершения процедуры реализации имущества удовлетворены требования взыскателей на сумму в 1,9 млрд рублей — на 14,5% больше, чем годом ранее.

В рамках 169 тысяч исполнительных производств, по которым применялось временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации, взысканы более 991 млн рублей.

По исполнительным производствам, в рамках которых действовали постановления о временном ограничении на пользование должника специальным правом, взысканы свыше 60 млн рублей, из них почти 57 млн — алиментные платежи.

В прошлом году у нас был должник, у которого более чем на 600 млн рублей было обращено взыскание на имущество. Это очень крупная сумма, и приставам удалось ее взыскать.

По исполнительным документам о взыскании алиментов разысканы 866 должников. Всего в рамках исполнительного розыска установлено местонахождение 1101 должника. В отношении должников, не уплачивающих алименты, сотрудниками службы возбуждены 550 уголовных дел.

— Какова ситуация со взысканием задолженности с юрлиц?

— По этой категории должников у нас достаточно стабильная ситуация: в 2024 году предъявляется примерно то же количество исполнительных листов, что и годом ранее: 66 тысяч против 61 тысячи. Резкого изменения ни в количестве, ни по предъявляемой сумме мы не наблюдаем.

— Как меняется отношение должников — физлиц, юрлиц ― к погашению просроченной задолженности?

— Если исполнительный документ поступает в службу судебных пристав, то это уже говорит о принудительном взыскании задолженности. Конечно, пристав, согласно законодательству, устанавливает пятидневный срок для добровольного исполнения требования исполнительных документов. Когда этот срок истекает, приставы применяют меры принудительного исполнения.

Впрочем, не стоит забывать о том, что значительная доля исполнительных документов и самих решений судов исполняются должниками самостоятельно, без выдачи исполнительных документов.

— Какие меры поддержки может предложить государство должникам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с формированием задолженности?

— Они прописаны в законодательстве: это возможность отсрочки исполнения взыскания, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Кроме того, есть процедуры банкротства должников, которые предусмотрены законодательством и позволяют впоследствии удовлетворить требования кредиторов полностью или частично. Также предусмотрено внесудебное банкротство, то есть механизмов достаточно много.

— Наблюдаете ли вы рост интереса к этим мерам поддержки?

— Я бы не сказал, что у нас значительно изменилось количество исполнительных производств, которые были окончены в связи с введением процедур банкротства.

Цифровизация рынка взыскания

— Если говорить об актуальных трендах рынка взыскания в части цифровизации, автоматизации бизнес-процессов, какие новые методики в регулировании просроченной задолженности вы считаете наиболее актуальными для вашей работы и для отрасли в целом?

— В этом году достаточно серьезные изменения внесены в сферу регулирования и контрольно-надзорной деятельности, которую осуществляет Федеральная служба судебных приставов в части взыскания просроченной задолженности. Это одно из направлений, где мы осуществляем контроль и надзор за соблюдением прав должников.

Внесенные изменения предполагают возможность использования в работе кредиторами, юридическими лицами соответствующего программного обеспечения: чат-ботов, виртуальных помощников. Также закон регулирует частоту взаимодействия таких чат-ботов, помощников с гражданами-должниками. Это достаточно серьезное нововведение.

Кроме того, законодатель предусматривает появление такого инструмента работы с должниками, как интеллектуальный агент. С ним работают кредиторы, взыскивая задолженность во внесудебном порядке, то есть без обращения в суд. После появления интеллектуального агента мы наблюдаем некоторую стабилизацию на рынке взыскания задолженности с таких должников. Об этом можно судить по количеству поступающих в ФССП обращений и их обоснованности. Так, в первом полугодии 2023 года к нам поступили 560 обращений, в этом году ― 550. Это жалобы от должников на коллекторские, микрофинансовые и кредитные организации, которые осуществляют взаимодействие, чтобы вернуть выданные займы. Учитывая количество обоснованных жалоб, мы можем прийти к выводу, что на рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность.

Также введена уголовная ответственность по ст. 172.4 Уголовного кодекса за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а также распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких.

Активное развитие цифровизации в рамках исполнительного производства, на мой взгляд, связано со значительной нагрузкой судебного пристава-исполнителя. Ему в работу поступает большой объем информации от кредитных организаций, органов, регистрирующих имущество и имущественные права, которые он обязан обработать в короткий срок и принять меры для исполнения требования исполнительного документа. Без использования определенных алгоритмов и цифровизации справиться с таким объемом невозможно.

— За счет чего достигнута стабильность по количеству жалоб на действия по возврату просроченной задолженности?

— В первую очередь за счет профилактических мероприятий, которые мы проводим достаточно интенсивно уже второй год. При предупреждении правонарушения мы используем так называемый риск-ориентированный подход, где определяем количество поступающих обращений, обоснованность этих обращений, смотрим, какие нарушения допускаются поднадзорными кредитными организациями, профессиональными коллекторскими организациями. Исходя из этого, определяются виды профилактических мероприятий.

— Можно ли сказать, что коллекторские организации стали более цивилизованно работать, так как их деятельность стала более прозрачной и контролируемой?

— Вполне, так как с 1 февраля 2024 года Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями по контролю и надзору не только за профессиональными коллекторскими организациями, но также за кредитными и микрофинансовыми организациями, которые изъявили желание осуществлять такое взаимодействие с должниками. Соответственно, если они являются субъектами контроля и надзора, на них распространяются определенные требования. Это требования к техническим средствам, которые фиксируют взаимодействие, требования к программному обеспечению. Это в результате и привело к некоторой стабилизации правоотношений между кредитором и должником.

— Если говорить о нарушениях, которые вы выявляете при взаимодействии кредиторов с должниками, в чем они заключаются?

— Большей частью речь идет о нарушении частоты взаимодействия кредитора с должником по телефону. Также мы фиксируем нарушения, связанные с взаимодействием кредиторов с третьими лицами, распространением персональных данных должников.

Устанавливая такие нарушения, мы привлекаем кредитора к административной ответственности.

— Есть ли в вашем поле работы ситуации, связанные с мошенничеством при использовании технологий социальной инженерии?

— Конечно, у нас есть обращения, при которых мы выясняем, что у человека на самом деле не было никакого договора кредитования. В таких случаях мы направляем обращения в соответствующие органы МВД.

— В 2024 году у вас были случаи, когда вы инициировали прекращение деятельности коллекторских организаций, нарушавших правила работы на рынке?

— В этом году не было ни одного такого случая, так как наши поднадзорные компании соблюдают все требования закона. Либо, если допускают нарушения, то и они не являются основанием для того, чтобы исключать компании из реестра профессиональных коллекторских организаций.

Новации, которые повлияют на рынок

— Какие изменения в работе судебных приставов планируются в 2024-2025 годах?

— Это дальнейшая цифровизация, которая позволит Главному управлению выполнять поставленные задачи с учетом растущего объема обрабатываемой информации.

— Вы говорили о серьезной нагрузке на судебного пристава? Каких изменений ожидаете в этом плане с учетом продолжения цифровизации?

— В настоящее время актуальным является развитие электронного документооборота с судами, с мировой юстицией. Очень важно, чтобы взыскатели знали о такой возможности. Особенно это касается тех взыскателей, которые имеют значительное количество исполнительных документов: это компании из сферы жилищно-коммунального хозяйства, из сферы кредитования. Важно, чтобы они заявляли в судах о предъявлении исполнительных документов в электронном виде. Это упрощает процедуру предъявления исполнительного документа в части сроков и последующего возврата исполнительного документа. Все хранится в электронном виде, и от этого выигрывают все участники процедуры взыскания.