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Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Автор: Юлия Данилова
  • 09/09/2024, 11:40
Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность
Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Федор Плесовских рассказал редакции Infopro54 о трендах на рынке взыскания в регионе, о категориях с наибольшим ростом просрочки, которую передают в работу приставам, и о том, как цифровизация может упростить процесс взыскания задолженности.

Долгов по зарплате меньше, по алиментам — больше

Федор Геннадьевич, каковы ключевые результаты работы Главного управления судебных приставов на рынке взыскания в Новосибирской области?

— В первом полугодии 2024 года на принудительное исполнение в Главное управление поступили 656 тысяч исполнительных документов, почти на 10,8 тысячи больше, чем в первом полугодии 2023-го. По ряду категорий поступление исполнительных документов о взыскании сократилось: по заработной плате — на 56%. При этом мы наблюдаем увеличение количества исполнительных документов о взыскании алиментных платежей — на 39,9%, а также задолженности в пользу кредитных организаций — на 6,6%.

— С чем связана такая динамика? Почему такой резкий рост количества исполнительных документов по алиментам и сокращение по взысканию задолженности по зарплате?

— Дело в том, что к судебному приставу поступает исполнительный документ, где содержатся реквизиты, которые предусмотрены федеральным законодательством, и зачастую даже не указан период образования задолженности. В такой ситуации сложно сделать какой-то анализ, поскольку срок предъявления исковых требований в суд составляет 3 года, по алиментам — до совершеннолетия ребенка и еще три года после. Кроме того, у взыскателей имеется возможность повторно предъявить исполнительный документ к исполнению после окончания работы судебного пристава, если требования были исполнены не в полном объеме. Поэтому мы фиксируем только статистику предъявления исполнительных документов.

— Сколько средств взыскано с должников?

— В рамках 324 тысяч исполнительных производств требования исполнены полностью или частично. Если говорить в разрезе категорий, то в рамках 534 исполнительных производств обеспечено взыскание задолженности по заработной плате в сумме более 30,1 млн рублей. По алиментам взысканы 684 млн рублей ― на 151 млн больше, чем в прошлом году.

В целом сумма взыскания в пользу различных категорий взыскателей превысила 7,4 млрд рублей, в том числе в пользу физических лиц — 1,4 млрд, в пользу юридических лиц — 4,7 млрд.

— Какова статистика по арестам на имущество должников? Есть ли у вас интересные примеры из практики по взысканию задолженностей?

— С начала года наложены более 5,2 тысяч арестов на имущество должников. Речь идет не только о традиционном имуществе: земельных участках, автомобилях, объектах недвижимости, но и об имущественных правах, правах получения денежных средств по договору, правах интеллектуальной собственности и т.д. Все это может быть предметом обращения взыскания. По результатам завершения процедуры реализации имущества удовлетворены требования взыскателей на сумму в 1,9 млрд рублей — на 14,5% больше, чем годом ранее.

В рамках 169 тысяч исполнительных производств, по которым применялось временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации, взысканы более 991 млн рублей.

По исполнительным производствам, в рамках которых действовали постановления о временном ограничении на пользование должника специальным правом, взысканы свыше 60 млн рублей, из них почти 57 млн — алиментные платежи.

В прошлом году у нас был должник, у которого более чем на 600 млн рублей было обращено взыскание на имущество. Это очень крупная сумма, и приставам удалось ее взыскать.

По исполнительным документам о взыскании алиментов разысканы 866 должников. Всего в рамках исполнительного розыска установлено местонахождение 1101 должника. В отношении должников, не уплачивающих алименты, сотрудниками службы возбуждены 550 уголовных дел.

Какова ситуация со взысканием задолженности с юрлиц?

— По этой категории должников у нас достаточно стабильная ситуация: в 2024 году предъявляется примерно то же количество исполнительных листов, что и годом ранее: 66 тысяч против 61 тысячи. Резкого изменения ни в количестве, ни по предъявляемой сумме мы не наблюдаем.

Как меняется отношение должников — физлиц, юрлиц ― к погашению просроченной задолженности?

— Если исполнительный документ поступает в службу судебных пристав, то это уже говорит о принудительном взыскании задолженности. Конечно, пристав, согласно законодательству, устанавливает пятидневный срок для добровольного исполнения требования исполнительных документов. Когда этот срок истекает, приставы применяют меры принудительного исполнения.

Впрочем, не стоит забывать о том, что значительная доля исполнительных документов и самих решений судов исполняются должниками самостоятельно, без выдачи исполнительных документов.

— Какие меры поддержки может предложить государство должникам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с формированием задолженности?

— Они прописаны в законодательстве: это возможность отсрочки исполнения взыскания, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Кроме того, есть процедуры банкротства должников, которые предусмотрены законодательством и позволяют впоследствии удовлетворить требования кредиторов полностью или частично. Также предусмотрено внесудебное банкротство, то есть механизмов достаточно много.

Наблюдаете ли вы рост интереса к этим мерам поддержки?

— Я бы не сказал, что у нас значительно изменилось количество исполнительных производств, которые были окончены в связи с введением процедур банкротства.

Цифровизация рынка взыскания

Если говорить об актуальных трендах рынка взыскания в части цифровизации, автоматизации бизнес-процессов, какие новые методики в регулировании просроченной задолженности вы считаете наиболее актуальными для вашей работы и для отрасли в целом?

— В этом году достаточно серьезные изменения внесены в сферу регулирования и контрольно-надзорной деятельности, которую осуществляет Федеральная служба судебных приставов в части взыскания просроченной задолженности. Это одно из направлений, где мы осуществляем контроль и надзор за соблюдением прав должников.

Внесенные изменения предполагают возможность использования в работе кредиторами, юридическими лицами соответствующего программного обеспечения: чат-ботов, виртуальных помощников. Также закон регулирует частоту взаимодействия таких чат-ботов, помощников с гражданами-должниками. Это достаточно серьезное нововведение.

Кроме того, законодатель предусматривает появление такого инструмента работы с должниками, как интеллектуальный агент. С ним работают кредиторы, взыскивая задолженность во внесудебном порядке, то есть без обращения в суд. После появления интеллектуального агента мы наблюдаем некоторую стабилизацию на рынке взыскания задолженности с таких должников. Об этом можно судить по количеству поступающих в ФССП обращений и их обоснованности. Так, в первом полугодии 2023 года к нам поступили 560 обращений, в этом году ― 550. Это жалобы от должников на коллекторские, микрофинансовые и кредитные организации, которые осуществляют взаимодействие, чтобы вернуть выданные займы. Учитывая количество обоснованных жалоб, мы можем прийти к выводу, что на рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность.

Также введена уголовная ответственность по ст. 172.4 Уголовного кодекса за совершение действий,  направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а также распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких.

Активное развитие цифровизации в рамках исполнительного производства, на мой взгляд, связано со значительной нагрузкой судебного пристава-исполнителя. Ему в работу поступает большой объем информации от кредитных организаций, органов, регистрирующих имущество и имущественные права, которые он обязан обработать в короткий срок и принять меры для исполнения требования исполнительного документа. Без использования определенных алгоритмов и цифровизации справиться с таким объемом невозможно.

— За счет чего достигнута стабильность по количеству жалоб на действия по возврату просроченной задолженности?

— В первую очередь за счет профилактических мероприятий, которые мы проводим достаточно интенсивно уже второй год. При предупреждении правонарушения мы используем так называемый риск-ориентированный подход, где определяем количество поступающих обращений, обоснованность этих обращений, смотрим, какие нарушения допускаются поднадзорными кредитными организациями, профессиональными коллекторскими организациями. Исходя из этого, определяются виды профилактических мероприятий.

Можно ли сказать, что коллекторские организации стали более цивилизованно работать, так как их деятельность стала более прозрачной и контролируемой?

— Вполне, так как с 1 февраля 2024 года Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями по контролю и надзору не только за профессиональными коллекторскими организациями, но также за кредитными и микрофинансовыми организациями, которые изъявили желание осуществлять такое взаимодействие с должниками. Соответственно, если они являются субъектами контроля и надзора, на них распространяются определенные требования. Это требования к техническим средствам, которые фиксируют взаимодействие, требования к программному обеспечению. Это в результате и привело к некоторой стабилизации правоотношений между кредитором и должником.

Если говорить о нарушениях, которые вы выявляете при взаимодействии кредиторов с должниками, в чем они заключаются?

— Большей частью речь идет о нарушении частоты взаимодействия кредитора с должником по телефону. Также мы фиксируем нарушения, связанные с взаимодействием кредиторов с третьими лицами, распространением персональных данных должников.

Устанавливая такие нарушения, мы привлекаем кредитора к административной ответственности.

Есть ли в вашем поле работы ситуации, связанные с мошенничеством при использовании технологий социальной инженерии?

— Конечно, у нас есть обращения, при которых мы выясняем, что у человека на самом деле не было никакого договора кредитования. В таких случаях мы направляем обращения в соответствующие органы МВД.

В 2024 году у вас были случаи, когда вы инициировали прекращение деятельности коллекторских организаций, нарушавших правила работы на рынке?

— В этом году не было ни одного такого случая, так как наши поднадзорные компании соблюдают все требования закона. Либо, если допускают нарушения, то и они не являются основанием для того, чтобы исключать компании из реестра профессиональных коллекторских организаций.

Новации, которые повлияют на рынок

Какие изменения в работе судебных приставов планируются в 2024-2025 годах?

— Это дальнейшая цифровизация, которая позволит Главному управлению выполнять поставленные задачи с учетом растущего объема обрабатываемой информации.

Вы говорили о серьезной нагрузке на судебного пристава? Каких изменений ожидаете в этом плане с учетом продолжения цифровизации?

— В настоящее время актуальным является развитие электронного документооборота с судами, с мировой юстицией. Очень важно, чтобы взыскатели знали о такой возможности. Особенно это касается тех взыскателей, которые имеют значительное количество исполнительных документов: это компании из сферы жилищно-коммунального хозяйства, из сферы кредитования. Важно, чтобы они заявляли в судах о предъявлении исполнительных документов в электронном виде. Это упрощает процедуру предъявления исполнительного документа в части сроков и последующего возврата исполнительного документа. Все хранится в электронном виде, и от этого выигрывают все участники процедуры взыскания.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ФССП рынок микрофинансирования Рынок взыскания


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