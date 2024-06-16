Более 1,5 тысячи подростков ищут работу на лето в Новосибирске

Число вакансий для подростков 14-18 лет в Новосибирской области почти в три раза меньше числа желающих поработать. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. По данным сервиса, для молодых соискателей в регионе предлагается 536 вакансий, в то время как число резюме достигает 1,6 тысячи.

Большинство подростков (около 60%) не имеют опыта и ищут работу впервые.

Чаще всего им предлагается работа курьером (41%), промоутером (7%), официантом или упаковщиком (по 3%).

76% подростков указали в резюме, что готовы выйти на полный рабочий день. Треть (32%) соискателей предпочитают гибкий график. 18% респондентов указали удаленную работу.

Подростки рассчитывают, в среднем, на доход в 25 тыс. рублей.

Напомним, начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова говорила, что в этом году на предприятиях Новосибирской области планируют трудоустроить 6,8 тысячи подростков (на 2023 год план составлял 5,8 тысячи человек). О готовности организовать временные рабочие места для подростков заявляли ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области.

По Трудовому кодексу РФ, подростки могут заключать трудовые договоры с согласия одного из родителей. Рабочее время для лиц до 16 лет ограничено 24 часами в неделю, а для лиц от 16 до 18 лет — 35 часами. Продолжительность ежедневной смены устанавливается в зависимости от возраста.

Ранее редакция сообщала о том, что более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых.