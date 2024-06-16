Новых судей назначили в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин 13 июня подписал указ № 495 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, Анна Щеглова стала судьей Октябрьского районного суда города Новосибирска, а Кирилл Карпенко — судьей Новосибирского гарнизонного военного суда.
Напомним, в мае в регионе были назначены судья в областной Арбитражный суд и два судьи в Октябрьский районный суд Новосибирска.
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске образован третий отдел по расследованию особо важных дел.
Источник фото: Freepik. автор- freepik
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