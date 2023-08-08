Более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых

На 4 августа в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН) в Новосибирской области на налоговом учете в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД, самозанятых) состоят 2325 физических лиц в возрасте более 13 лет и менее 18 лет, сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе УФНС Новосибирской области.

— В настоящее время в информационных ресурсах налоговых органов отсутствует возможность получения информации о видах деятельности, применяемых указанной категорией физических лиц, и суммах дохода, полученного в рамках применения налога на профессиональный доход, — уточнили редакции Infopro54.

По данным hh, среди актуальных вакансий, предлагаемым подросткам для временного заработка в период летних каникул 2023 года — курьер, HR-менеджер, офис-менеджер, помощник SEO-специалиста, почтальон, администратор проката велосипедов, промоутер в модельную школу. Вилка нижней планки зарплат по данным вакансиям составляет от 20 до 100 тыс руб. на руки. В организации временных рабочих мест подростков летом этого года также изъявляли желание участвовать ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области: НАЗ им. Чкалова, АО НИИ Измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна, завод «Электросигнал» и т.д.

По данным ФНС, в целом по России статус самозанятых уже оформили 95000 человек в возрасте от 14 до 17 лет. За год их количество выросло на 20%, сообщили в ФНС. В июне Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, которым упростила трудоустройство несовершеннолетних. Законом частично отменена обязательность получения согласия органов опеки на трудоустройство подростков, достигших 14 лет. Для заключения трудового договора теперь достаточно согласия одного из родителей либо законного представителя. Эти поправки значительно упрощают найм подростков, которые стали интересны работодателям в условиях дефицита кадров.

Напомним, что этим летом в регионе предполагалось временно трудоустроить 5,8 тыс подростков, +230 к прошлому году. Кроме того, увеличен размер материальной поддержки предпринимателей в период временного трудоустройства с 1,1 тыс руб. в 2022 году до 2,8 тыс руб в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зарегистрировано более 164,2 тысяч плательщиков, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) или 6% от числа жителей. чаще всего НПД жители Новосибирской области применяют при осуществлении розничной торговли по почте или по сети Интернет (8%), автомобильных грузовых перевозках (4%), разработке компьютерного программного обеспечения (3%) и других видах деятельности.

Ранее редакция сообщала о гибели подростков, которые работали промышленными альпинистами на строительстве многоэтажного дома.