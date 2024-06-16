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30-градусная жара отступает от Новосибирска

  • 16/06/2024, 17:19
Автор: Оксана Мочалова
30-градусная жара отступает от Новосибирска
На предстоящей неделе ожидается теплая погода с грозами.

Жара уходит из Новосибирска. На рабочей неделе с 17 по 21 июня 2024 года в городе сохранится теплая погода.

По данным Яндекс.Погода в понедельник, 17 июня, столбик термометра поднимется до 27 градусов. Со вторника в городе значительно посвежеет и воздух прогреется до 18-21 градусов. Местами пройдут дожди, грозы. Самый прохладный день — среда. Температура днем будет в районе +16-+18 градусов.

Портал Gismeteo также обещает, что температура воздуха составит +28 градусов. Весь день будет дождь и гроза. Со вторника температура будет снижаться и составит от +17 до +20 градусов.

Ранее редакция рассказывала, что на «Черника Music Fest» в Новосибирске за медицинской помощью обратились 30 человек.

Фото:  Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прогноз погоды дождь


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