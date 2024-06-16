30-градусная жара отступает от Новосибирска

Жара уходит из Новосибирска. На рабочей неделе с 17 по 21 июня 2024 года в городе сохранится теплая погода.
По данным Яндекс.Погода в понедельник, 17 июня, столбик термометра поднимется до 27 градусов. Со вторника в городе значительно посвежеет и воздух прогреется до 18-21 градусов. Местами пройдут дожди, грозы. Самый прохладный день — среда. Температура днем будет в районе +16-+18 градусов.
Портал Gismeteo также обещает, что температура воздуха составит +28 градусов. Весь день будет дождь и гроза. Со вторника температура будет снижаться и составит от +17 до +20 градусов.
Ранее редакция рассказывала, что на «Черника Music Fest» в Новосибирске за медицинской помощью обратились 30 человек.
Фото: Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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