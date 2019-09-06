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Более 160 сотрудников АО «РЭС» приняли участие в общесетевой противоаварийной тренировке в Новосибирской области

  • 06/09/2019, 14:15
Специалисты АО «РЭС» успешно справились со всеми задачами, поставленными в ходе тренировок.

Более 160 сотрудников АО «РЭС» приняли участие в общесетевой противоаварийной тренировке в Новосибирской области4 и 5 сентября 2019 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Новосибирской области прошли мероприятия командно-штабной тренировки (КШТ) по теме: «Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных авариями на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)» под общим руководством Губернатора Новосибирской области.

Основными целями данной тренировки стали проверка готовности к организации устойчивого функционирования объектов электросетей в осенне-зимнем периоде (ОЗП) 2019-2020гг., а также совершенствование вопросов взаимодействия и слаженности действий органов управления и сил при ликвидации аварий на объектах ТЭК и ЖКХ. Традиционно, одним из основных участников КШТ стало системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети».

На общем оперативном фоне КШТ была спланирована общесетевая противоаварийная тренировка оперативно-дежурного персонала сетевой организации по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области. Тренировка проводилась 4 сентября на базе филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ при непосредственном участии руководства технической дирекции АО «РЭС» — технического директора Владимира Герасимова и его заместителя по оперативно-технологическому управлению Александра Шабалина.

Более 160 сотрудников АО «РЭС» приняли участие в общесетевой противоаварийной тренировке в Новосибирской области

Для участия в противоаварийной тренировке был привлечен персонал подразделений АО «РЭС», базирующийся в 9 районах области и городах Новосибирск, Бердск, Искитим. Всего от предприятия было задействовано:

  • 7 филиалов;
  • 10 аварийно-восстановительных групп районов электрических сетей (РЭС);
  • 16 оперативно-выездных бригад,
  • 167 человек личного состава,
  • более 35 единиц техники.

Специалисты АО «РЭС» успешно справились со всеми задачами, поставленными в ходе тренировок. Действия руководителей и личного состава аварийно-восстановительных групп и дежурного оперативного персонала по восстановлению электроснабжения в ходе проведения КШТ были оценены положительно.

5 сентября 2019 года в ситуационном зале ГУ МЧС России по Новосибирской области министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона были заслушаны доклады по итогам КШТ и готовности к прохождению ОЗП представителей энергетических компаний области. Доклад АО «РЭС» представил заместитель технического директора по оперативно-технологическому управлению Александр Шабалин. В своем выступлении он  отчитался о ходе подготовки объектов электросетевого хозяйства Общества к предстоящему ОЗП, привел показатели исполнения ремонтных и инвестиционных программ, выполнения работ по расчистке просек ЛЭП, отметил снижение количества аварийных отключений и их продолжительности, а также подвел итоги участия персонала АО «РЭС» в КШТ.

По итогу заседания рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Правительства Новосибирской области определила, что цели тренировки достигнуты, а участники получили практический опыт по взаимодействию при ликвидации аварийной ситуации на объектах электросетей и ЖКХ городов и районов Новосибирской области.

Фото предоставлены пресс-службой компании

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