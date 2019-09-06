Министерство экономического развития Новосибирской области организует бизнес-миссию в г. Пекин

Приоритетные направления сотрудничества: биотехнологии, приборостроение, «умная» энергетика, наука, образование (вузы), пищевая промышленность, сообщили в коммуникационном агентстве ВДА.

Результатом поездки должно стать подписание участниками бизнес-миссии не менее трех контрактов/протоколов о намерениях. Информация предоставляется участником в течение пяти дней после окончания поездки в виде письма с информацией о контрагенте, сумме, планируемой дате поставки, а также формы контракт/протокол.

В случае положительного решения об участии компании организатор обеспечивает одному её представителю: оформление и оплату визы, медицинской страховки и авиабилетов на прямой рейс из г. Новосибирска в страну (город), где будет проводится бизнес-миссия; бронирование и оплату гостиничного номера в отеле в месте проведения бизнес-миссии на весь период проведения бизнес-миссии. Классификация отеля не ниже 3*.

Презентацию, предварительную программу проекта и форму заявки запросите у оператора.

Срок предоставления заявки: до 12:00 9 сентября 2019 года. Координатор проекта: Ольга Александровна Лисиенко, тел. +7-913-946-79-75: e-mail: office@askbda.ru

Фото: предоставлено агентством ВДА