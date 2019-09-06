«Ситроникс» начал внедрять в Новосибирске «умные» проекты

АО «Ситроникс» представила несколько новых проектов в сфере цифровых разработок, которые по итогам соглашений с правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска готовится реализовать в рамках нацпроекта «Умный город».

— Технологии, которые мы используем, известны давно, — говорит президент компании Алексей Марухин. — Но в мировых столицах они только развиваются. Уникальность наших технологий в том, что это платформы, которые объединяют в себе несколько решений. То, что сейчас предлагают участники рынка — это не платформа, а ее элементы. Мы пытаемся выйти на более высокий уровень, объединив в себе лучшие практики, доступные на рынке.

Одно из направлений компания намерена реализовать в рамках программы «Комфортная городская среда». Речь идет об оборудовании общественных пространств специальными опорами с возможностью регулировки интенсивности освещения, вызова экстренных служб, порталами для подзарядки гаджетов.

— Все зашито в опоры, не нарушающие архитектурный облик сквера, района, — рассказали изданию в компании. — Самое главное, что они многомодульные. Если потребуется добавить какие-то функции, это можно сделать с этой же опорой, не меняя целиком оборудование. Можно просто поменять модули и добавить новый сервис. Это довольно гибкая система.

Первый модуль с десятью такими опорами был установлен в Дзержинском районе Новосибирска, в сквере на улице Кошурникова. В планах компании — тиражирование этого опыта на других городских общественных территориях.

— С компанией «Ситроникс» у нас подписано соглашение о взаимодействии в части новых технологий, — говорит министр цифрового развития региона Анатолий Дюбанов. — Какая-то площадка, как этот маленький сквер, должна быть пилотной, должна стать отправной точкой, с которой начнется системное превращение скверов и парков Новосибирска в «умные» и комфортные парки. Это будет новое прочтение федеральной программы «Комфортная городская среда».

Еще один пилотный проект компании связан с организацией транспортного движения на улицах Новосибирска.

— Мы работаем с интеллектуальной транспортной системой, — рассказывает президент «Ситроникса». — В ближайшее время планируется запуск «пилота». Сейчас формируем концепцию для системы управления светофорами, бесконтактной системы оплаты, прогнозирования трафика. ИТС объединяет огромное количество направлений, которые нужны городским службам, чтобы максимизировать комфорт участников дорожного движения.

Пока в «Ситрониксе» не озвучивают суммы вложений ни в предполагаемые проекты, ни в уже запущенный на Кошурникова модуль.

— Объем вложений сложно посчитать, — говорит Марухин. — Если город будет это реализовывать, возможны разные формы сотрудничества — как наше участие в конкурсе, так и реализация концессионного соглашения, когда мы за свой счет будем создавать и организовывать эти сервисы. Пока еще условия и формы участия компании не определены. Это произойдет в ближайшее время.

Со своей стороны, город также заинтересован в реализации подобных технологий.

— Мы разрабатываем дорожную карту, — говорит начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. — Наша цель — к 2023 году модернизировать инфраструктуру, сделать ее более современной. Вот один из таких пилотных проектов сделан компанией «Ситроникс». Мы в дальнейшем планируем делать либо инвестиционный проект, либо концессионное соглашение. В ближайшее время это будет реализовываться пилотно, а к 2023 году — массово. Поэтому работаем с такими крупными компаниями, как «Ситроникс». Цель подобных технологий — облегчить жизнь людей, создать им дополнительный комфорт.

Напомним, весной 2019 года «Ситроникс» в рамках форума «Городские технологии» был выбран стратегическим партнером города Новосибирска по внедрению цифровых решений. Совместно с городом «Ситроникс» работает над созданием единой платформы управления городским хозяйством и реализацией дорожной карты проекта «Умный город». На уровне региона «Ситроникс» выступает партнером Новосибирской области в вопросах реализации цифровой составляющей нацпроектов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области