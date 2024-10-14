Более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю

С 7 по 13 октября в Новосибирской области произошло 177 пожаров, в результате которых 5 человек получили травмы и 2 человека погибли. Сотрудники МЧС России спасли одного человека.

Ночью 12 октября в неэксплуатируемом трёхэтажном здании на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, огонь уже распространялся по зданию с большой скоростью. Тушение осложнял сильный порывистый ветер.

Огнеборцам понадобилось около 3,5 часов, чтобы полностью ликвидировать открытое горение. В результате пожара огнём повреждены часть здания и кровля на площади 4000 квадратных метров. К счастью, в ходе пожара никто не пострадал.

В большинстве районов Новосибирской области в ближайшие дни сохранится высокая пожароопасность. Существует риск возникновения природных пожаров. Чтобы избежать их, рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

— Не сжигайте сухую траву и опавшую листву. — Не бросайте непотушенные окурки. — Следите за состоянием печей и электропроводки. — Не оставляйте детей без присмотра.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в результате пожара сгорели два частных дома.