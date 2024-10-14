Три актуальные схемы, которыми пользуются телефонные мошенники

Согласно информации ВТБ, на протяжении 2024 года до 80% всех случаев мошенничества связано с тремя основными схемами. На первом месте — мошенники, выдающие себя за сотрудников банков или операторов связи. На втором — звонки от фальшивых представителей госорганизаций. Третья схема касается ложных предложений заработать на инвестициях или подработке через интернет. Об этом сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов накануне FINOPOLIS 2024.

Выдавая себя за сотрудников банков, операторов связи или работников госучреждений, аферисты получают у жертв секретный СМС-код для подтверждения онлайн-транзакций, устанавливают вирусное ПО на смартфон или заманивают людей на фишинговые сайты. Таким образом получая доступ к личным аккаунтам, преступники могут оформлять кредиты и снимать деньги с карт и счетов.

В другом варианте схемы злоумышленники предлагают клиентам возможность заработать через фиктивные инвестиции, удалённую работу или приобретение валюты. Они обещают высокую доходность от резких изменений цен на инвестиционные инструменты или акции. Клиент сначала переводит небольшие суммы на счета мошенников, замечает рост прибыли и, поддавшись азарту, увеличивает свои вложения, включая заемные средства. Как только мошенники получают деньги, они исчезают, оставляя жертв без средств.

На рынке наблюдаются изменения в образе мошенников – всё чаще это опытные и финансово осведомленные специалисты, которые умеют разбираться в человеческой психологии и в нужный момент способны оказать давление на собеседника. Примерно 85% людей, ставших жертвами мошенничества, переводили деньги на незнакомые счета, снимали наличные и передавали их незнакомцам, а также делились личной информацией, рассказал Никита Чугунов.

Эксперты замечают, что злоумышленники стали более изощренными, используя личную информацию для манипуляций. 67% мошеннических звонков в этом году было сделано с мобильных телефонов, а в пиковые месяцы летних отпусков этот процент достигал 89%.