В Новосибирске в результате пожара сгорели два частных дома

В Калининском районе сегодня в 00:00 вспыхнул пожар в частном доме на улице Костанаева. Также были повреждены надворные постройки, как сообщает региональное МЧС. К счастью, никто не пострадал, а два человека самостоятельно покинули горящее здание.

Пожар был потушен в течение двух часов. После этого сотрудники МЧС ещё шесть часов проливали место возгорания водой и разбирали обгоревшие конструкции. Как сообщили в ведомстве, к восьми утра все неотложные работы были завершены. На месте работали 35 человек и 11 единиц техники.

Стало известно, что из гаража пожарные вынесли четыре газовых баллона. В результате пожара были повреждены два частных дома и надворные постройки на общей площади 148 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар уничтожил частный дом на Военной в Новосибирске.