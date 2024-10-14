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В Новосибирске в результате пожара сгорели два частных дома

  • 14/10/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске в результате пожара сгорели два частных дома
Общая площадь пожара составила 148 квадратных метров

В Калининском районе сегодня в 00:00 вспыхнул пожар в частном доме на улице Костанаева. Также были повреждены надворные постройки, как сообщает региональное МЧС. К счастью, никто не пострадал, а два человека самостоятельно покинули горящее здание.

Пожар был потушен в течение двух часов. После этого сотрудники МЧС ещё шесть часов проливали место возгорания водой и разбирали обгоревшие конструкции. Как сообщили в ведомстве, к восьми утра все неотложные работы были завершены. На месте работали 35 человек и 11 единиц техники.

Стало известно, что из гаража пожарные вынесли четыре газовых баллона. В результате пожара были повреждены два частных дома и надворные постройки на общей площади 148 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар уничтожил частный дом на Военной в Новосибирске.

Источник фото: МЧС по Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : частные дома спасатели пожар


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