Жители Новосибирска не хотят идти на концерт Ларисы Долиной

Билеты на концерт Ларисы Долиной оказались не слишком востребованными. В понедельник, 14 октября, в Доме Учёных в Академгородке состоится её выступление, однако многие места пока остаются свободными. Цены на билеты варьируются от 2 800 до 6 000 рублей.
На данный момент свободных мест более 400.
После Новосибирска гастрольный тур Ларисы Долиной продолжится в других городах России. В Омске и Тюмени спрос на билеты также небольшой. Однако в Губкинском ситуация иная: там осталось всего около двадцати свободных мест. В Москве же билеты на концерт Долиной почти все распроданы, за исключением одного, стоимость которого составляет 15 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что общественники отменили деструктивный концерт Voskresenskii в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions
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