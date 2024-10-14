Жители Новосибирска не хотят идти на концерт Ларисы Долиной

Билеты на концерт Ларисы Долиной оказались не слишком востребованными. В понедельник, 14 октября, в Доме Учёных в Академгородке состоится её выступление, однако многие места пока остаются свободными. Цены на билеты варьируются от 2 800 до 6 000 рублей.

На данный момент свободных мест более 400.

После Новосибирска гастрольный тур Ларисы Долиной продолжится в других городах России. В Омске и Тюмени спрос на билеты также небольшой. Однако в Губкинском ситуация иная: там осталось всего около двадцати свободных мест. В Москве же билеты на концерт Долиной почти все распроданы, за исключением одного, стоимость которого составляет 15 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники отменили деструктивный концерт Voskresenskii в Новосибирске.