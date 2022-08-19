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Более 180 млн рублей на проект сохранения лесов получил Алтайский край

  • 19/08/2022, 12:57
лесной пожар
Подавляющее большинство лесов, потерянных в результате крупных лесных пожаров, в регионе сегодня восстановили.

Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Игорь Дергачев представил доклад на межрегиональном совещании «Лесовосстановление на территории Сибирского федерального округа. Реализация федерального проекта «Сохранение лесов» в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Региональный проект «Сохранение лесов» в Алтайском крае был разработан и утвержден в 2019 году.

— Проект предусматривает ежегодное проведение лесовосстановительных мероприятий на территории 7,2 тысячи гектаров, в том числе посадку леса на площади 3,5 тысячи гектаров, оснащение специализированных учреждений лесопожарной и лесокультурой техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению, формирование запаса семян для лесовосстановления, — рассказал Игорь Дергачев.

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В 2022 году на реализацию регионального проекта из федерального бюджета поступило 183,7 миллиона рублей. Из них 67,2 миллиона рублей — на увеличение площади лесовосстановления. 116 миллионов рублей предусмотрено на оснащение специализированной техникой и оборудованием, в том числе 72,3 миллиона рублей предназначено на лесопожарную технику и оборудование, 43,7 миллиона рублей — на лесокультурную технику. На формирование запаса семян выделено 500 тысяч рублей.

По итогам реализации регионального проекта в 2019-2022 годах лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 26,6 тысячи гектаров, в 2022 году — на территории 3,1 тысячи гектаров.

— Основной объем посадок леса в Алтайском крае выполняют краевые автономные учреждения. В 2022 году силами учреждений «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз» создано 2,1 тысячи гектаров лесных культур, 400 гектаров — арендаторами лесных участков, — говорится в сообщении.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии края, в регионе сформирован запас семян, на сегодняшний день он составляет 3,5 тонны. Этого количества хватит для проведения весенних посевных работ в питомниках на три-четыре года.

Также в Алтайском крае выполняются работы по компенсационному лесовосстановлению. В текущем году запланирована осенняя посадка, на площади 66 гектаров высадят сеянцы, выращенные в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре. Помимо него, в регионе действует восемь постоянных лесных питомников. Основная выращиваемая порода — сосна обыкновенная, в меньших количествах — ель сибирская.

— Можно сказать, что подавляющее большинство лесов, потерянных в результате крупных лесных пожаров, сегодня восстановили. Ежегодно в крае высаживается около 20 миллионов сеянцев сосны и других древесных культур. Каждый год отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, осуществляется на площади до 9 тысяч гектаров. Реализация проекта «Сохранение лесов» продолжается, — резюмировал Игорь Дергачев.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что новосибирские боры ― самые уязвимые для лесных пожаров. 

Фото pixabay – jplenio

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Алтай

Теги : лесной пожар Восстановление лесов


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