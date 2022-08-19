«Магнит» намерен продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений

Один из крупнейших ритейлеров страны «Магнит» намерен сократить количество пищевых отходов, доставляемых на мусорные полигоны, за счет того, что будет предлагать купить просроченные продукты производителям кормов и удобрений, сообщают «Известия».

Таким образом «Магнит» хочет добиться снижения количества мусора к 2025 году в два раза. Для этих целей компания оптимизирует закупки у поставщиков, будет передавать товары на переработку и реализовывать просроченный товар контрагентам.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), средние потери продуктов составляют до 7% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в сетях, входящих в АКОРТ, достигает 700 тыс. тонн. Из них 25% приходятся на торты, молочные продукты, мясные деликатесы, колбасу и бакалею, 30% – на мясо, рыбу и птицу, 45% – на фрукты и овощи.

На данный момент организация ищет заинтересованные лица и занимается отладкой механизма функционирования данного проекта, после реализации «пилота» будет решать его дальнейшую судьбу.

Ранее редакция сообщала, что программу для реализации идеи направления просроченных продуктов на корм животным разрабатывают Министерство сельского хозяйства и Российский экологический оператор.