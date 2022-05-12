Пал травы и дачные костры привели к уголовным делам

В пяти районах Новосибирской области возбуждены уголовные дела за уничтожение дачных участков, жилых домов, надворных построек, лесных насаждений — эти факты произошли в результате неосторожного обращения с огнем и поджога сухой травы, сообщила пресс-служба правительства региона.

В Мошковском районе неустановленное лицо, неосторожно обращавшееся с огнем, уничтожило строения и имущество на территории 13 садовых участков в СНТ, в Болотнинском районе неустановленный гражданин поджег траву — в результате сгорело 8 жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченевском, Северном районах. В настоящее время ведется активный розыск данных лиц — их ждет уголовное наказание.

Всего за пожароопасный период возбуждено 664 дела об административных правонарушениях. Сотрудниками МЧС территориальных органов составлено 609 административных протоколов, сотрудниками отделов лесничих отношений муниципальных районов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах — 55 административных протоколов. Вынесено 807 предостережений. Административными комиссиями рассмотрено 146 материалов, на нарушителей наложено 7 штрафов на общую сумму 5 тысяч 800 рублей, вынесено 231 предупреждение и 17 административных дел прекращены.

Напомним, губернатор региона Андрей Травников предупреждал, что аграрии, пойманные за нарушение прав противопожарной безопасности, будут лишены господдержки. Позже на пресс-конференции он также отмечал, что с 2023 года особый противопожарный режим в области будут вводить с начала апреля, то есть на две недели раньше, чем обычно. Кроме того, правительство региона намерено запретить все палы травы, в том числе контролируемые, во избежание распространения пожаров.

В апреле прокуратура передала в суд дело дачника, спалившего в 2021 году 63 домика соседей в семи садовых товариществах. Совокупная сумма нанесенного им ущерба составляет более 30 млн рублей.

Стоит отметить, что проблема пожаров в этом году снова актуальна для многих регионов Сибири. Вчера председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручения следственным комитетам на местах по ситуации, связанной с расследованием обстоятельств пожаров в Кемеровской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.