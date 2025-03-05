Более 200 домов в Новосибирске оказались в зоне риска подтопления из-за паводка

В Новосибирске, по мнению экспертов, из-за тёплой зимы паводок может начаться раньше обычного.

В городе уже определены 173 участка на территории многоквартирных домов и 40 мест в частном секторе, где существует риск подтопления. На улично-дорожной сети также выявлено 38 таких участков, с которых активно вывозится снег.

— До 6 марта районные администрации должны подготовить и направить в департамент графики вывоза снега с этих территорий. Со следующей недели приступим к вывозу снега. Также начали подготовку ливневых канализаций, расположенных на придомовых территориях», — доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков.

Управляющие компании начали активную промывку колодцев ливневой канализации на придомовых территориях. В планах — очистить от мусора 446 ливнеприёмников.

Также ведётся очистка входных оголовков коллекторов девяти малых городских рек, колодцев и перепусков. По предварительным данным, вскрытие малых рек ожидается в конце марта — начале апреля. На данный момент эти водоёмы не представляют угрозы.

С марта будет осуществляться постоянный контроль за состоянием дамбы реки Тулы в районе посёлков Верх-Тула и 8 Марта.

В администрациях районов созданы паводковые комиссии, оперативные группы ежедневно проводят обследование потенциально опасных мест.

Начались обследования и ремонт гидротехнических сооружений. До 21 марта межведомственная комиссия проверит 19 объектов, расположенных в 12 районах и одном городском округе, так как все они находятся в зонах паводкового риска.

Уровень воды на гидропостах контролируется в автоматическом режиме. По прогнозам, снежный покров в регионе находится на уровне, близком к норме. В Карасукском и Искитимском районах остаются два бесхозных объекта, для эксплуатации которых необходимо назначить ответственного.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы разработали программу для контроля за дамбами, небоскребами и АЭС. Система позволит предотвращать техногенные катастрофы.