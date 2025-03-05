Контроль за городским хозяйством заммэра Новосибирска замыкает на себя

В мэрии Новосибирска планируется создать еще одну самостоятельную структурную единицу. Речь идет об управлении организационно-контрольной работой в сфере городского хозяйства. Его предлагается вывести в прямое подчинение первому заместителю мэра по городскому хозяйству. С этим предложением на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения выступил первый заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, курирующий тему горхоза.

Чиновник отметил, что более 70% обращений жителей, которые поступают в мэрию, относятся к вопросам городского хозяйства. Этой темы касается значительная часть поручений мэра, а также контрольных мероприятий со стороны надзорных органов. При этом существующий аппарат первого заместителя мэра, курирующего данные вопросы, не имеет возможности оперативно решать задачи в части осуществления дисциплинарного контроля, мониторинга и оперативного выявления проблем при исполнении поручений мэра, а также предупреждать возникновение обстоятельств, которые вынуждают жителей обращаться в муниципалитет. В результате решения перенаправляются в нижестоящее департаменты.

— Это приводит к тому, что вопросы решаются не так быстро, как требуют современные реалии. В мэрии города сейчас есть комитет экспертизы и контроля, наделенный соответствующими полномочиями, но он не находится в прямом подчинении первого заместителя мэра по городскому хозяйству, а входит в состав департамента организационно-контрольной работы. В целях оптимизации, а также повышения эффективности при осуществлении муниципального контроля в сфере городского хозяйства, предлагается передать контрольную функцию от комитета экспертизы и контроля в создаваемое управление организационно-контрольной работы в сфере городского хозяйства, — отметил Кодалаев.

Первый вице-мэр подчеркнул, что реализация этого проекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета города, так как штат управления будет формироваться уже из существующих вакансий.

Вопрос планируется вынести на рассмотрение мартовской сессии горсовета. Депутаты рекомендовали Иосифу Кодалаеву к выступлению более четко прописать структуру нового управления, а также двух департаментов, которые вскоре будут образованы на базе дорожно-транспортного департамента. С указанием штатного расписания.

Напомним, весной 2024 года прокуратура Новосибирской области проверила исполнение органами местного самоуправления полномочий в сфере благоустройства и дорожной деятельности. В результате выявлены свыше 400 нарушений при содержании улично-дорожной сети, остановочных пунктов и придомовых территорий.

В сентябре 2024 года мэр Максим Кудрявцев выступил с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры. По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений администрации. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.

В сентябре 2024 года в связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» был создан отдел содержания автомобильных дорог. Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он будет осуществлять оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожно-благоустроительный департамент мэрии Новосибирска возглавил общественник Александр Стефанов, а транспортный – выходец из «Ростелекома» Павел Ивахненко.