Рекламодателям

Контроль за городским хозяйством заммэра Новосибирска замыкает на себя

  • 05/03/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Контроль за городским хозяйством заммэра Новосибирска замыкает на себя
Дорожно-транспортный департамент в муниципалитете в ближайшие дни разделится на две структуры

В мэрии Новосибирска планируется создать еще одну самостоятельную структурную единицу. Речь идет об управлении организационно-контрольной работой в сфере городского хозяйства. Его предлагается вывести в прямое подчинение первому заместителю мэра по городскому хозяйству. С этим предложением на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения выступил первый заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, курирующий тему горхоза.

Чиновник отметил, что более 70% обращений жителей, которые поступают в мэрию, относятся к вопросам городского хозяйства. Этой темы касается значительная часть поручений мэра, а также контрольных мероприятий со стороны надзорных органов. При этом существующий аппарат первого заместителя мэра, курирующего данные вопросы, не имеет возможности оперативно решать задачи в части осуществления дисциплинарного контроля, мониторинга и оперативного выявления проблем при исполнении поручений мэра, а также предупреждать возникновение обстоятельств, которые вынуждают жителей обращаться в муниципалитет. В результате решения перенаправляются в нижестоящее департаменты.

— Это приводит к тому, что вопросы решаются не так быстро, как требуют современные реалии. В мэрии города сейчас есть комитет экспертизы и контроля, наделенный соответствующими полномочиями, но он не находится в прямом подчинении первого заместителя мэра по городскому хозяйству, а входит в состав департамента организационно-контрольной работы. В целях оптимизации, а также повышения эффективности при осуществлении муниципального контроля в сфере городского хозяйства, предлагается передать контрольную функцию от комитета экспертизы и контроля в создаваемое управление организационно-контрольной работы в сфере городского хозяйства, — отметил Кодалаев.

Первый вице-мэр подчеркнул, что реализация этого проекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета города, так как штат управления будет формироваться уже из существующих вакансий.

Вопрос планируется вынести на рассмотрение мартовской сессии горсовета. Депутаты рекомендовали Иосифу Кодалаеву к выступлению более четко прописать структуру нового управления, а также двух департаментов, которые вскоре будут образованы на базе дорожно-транспортного департамента. С указанием штатного расписания.

Напомним, весной 2024 года прокуратура Новосибирской области проверила исполнение органами местного самоуправления полномочий в сфере благоустройства и дорожной деятельности. В результате выявлены свыше 400 нарушений при содержании улично-дорожной сети, остановочных пунктов и придомовых территорий.

В сентябре 2024 года мэр Максим Кудрявцев выступил с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры. По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений администрации. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.

В сентябре 2024 года в связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» был создан отдел содержания автомобильных дорог.  Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он будет осуществлять оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожно-благоустроительный департамент мэрии Новосибирска возглавил общественник Александр Стефанов, а транспортный – выходец из «Ростелекома» Павел Ивахненко. 

Фото Infopro54, автор: Ольга Кирсанова.

381

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог Горсовет


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бухгалтер за деньги компании ремонтировала авто знакомых в Новосибирске
5/03/25 11:30
Право&Порядок
«Всё от всевышнего Аллаха»: ещё одна семья из Таджикистана получила сертификат на жильё в России
5/03/25 11:00
Власть Общество
На стройплощадке ГЧП-поликлиники в Новосибирске обнаружили нехватку рабочих
5/03/25 10:30
Бизнес Власть Общество
Более 200 домов в Новосибирске оказались в зоне риска подтопления из-за паводка
5/03/25 10:00
Общество
Контроль за городским хозяйством заммэра Новосибирска замыкает на себя
5/03/25 9:30
Власть Город Транспорт
На старт, внимание, марш! Новосибирская область готовится к выборам-2025
5/03/25 9:00
Власть Политика
Фальшивую рекламу опасных препаратов распространяют в Новосибирске
4/03/25 19:00
Медицина Общество Право&Порядок
Семья экс-депутата Хельги Пироговой* собирает средства на её лечение от рака
4/03/25 18:30
Общество Политика
Глав дорожного и транспортного департаментов назначили в мэрии Новосибирска
4/03/25 18:15
Власть Отставки и назначения
Мэр: Всем районам Новосибирска выделено от 15 до 20 млн на восстановление газонов
4/03/25 18:10
Власть
Легендарный сервис Skype будет заблокирован по всему миру в мае
4/03/25 18:00
Бизнес Технологии
Губернатор оценил реализацию социально значимых проектов в Баганском районе
4/03/25 17:45
Власть
В Минздраве рассказали, сколько человек травмировались из-за гололёда в Новосибирске
4/03/25 17:30
Общество
В Новосибирске собирают подписи за снижение ключевой ставки ЦБ
4/03/25 17:00
Власть Общество Политика
Свыше 80 новосибирских предприятий могут заинтересовать инвесторов на бирже
4/03/25 16:00
Промышленность Финансы
Полпред Серышев оценил производство электронных устройств в Новосибирске
4/03/25 15:00
Промышленность
Общественнику Стефанову прочат место главы нового департамента мэрии Новосибирска
4/03/25 14:30
Власть Отставки и назначения
Запреты, введенные из-за ящура, могут снять в Новосибирской области
4/03/25 14:00
Агропром Бизнес
Новый научный центр открылся в Новосибирской области по нацпроекту
4/03/25 13:50
Власть
Новосибирских работодателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
4/03/25 13:30
Бизнес ПроБизнес
Популярное
Советами по уходу за тюльпанами после 8 Марта поделилась агроном из Новосибирска
5/03/25 12:00
Протоиерей рассказал, кому можно не держать Великий пост
4/03/25 16:30
У семьи из Новосибирска нашли смертельно опасную лихорадку
4/03/25 15:30
В магазинах «Светофор» в Новосибирске выявили нарушение санитарных требований
4/03/25 12:30
Новосибирские власти пытаются решить проблему бродячих собак
4/03/25 9:30
Время посевов перцев и баклажанов назвал новосибирцам агроном Мармулев
1/03/25 16:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным
5/03/25 9:05
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05
Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона
27/02/25 10:55
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска