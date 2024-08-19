Новосибирцы разработали программу для контроля за дамбами, небоскребами и АЭС

Новосибирская компания ООО «Геосистемы плюс» разработала систему «Геомон». Это программа для мониторинга объектов повышенной опасности. К ним, к примеру, относятся гидротехнические сооружения, АЭС, стратегические хранилища топлива, высотные здания и уникальные сооружения.

Как пояснила команда проекта, система позволяет оперативно фиксировать даже минимальные изменения (десятые доли миллиметра) и предотвращать крупные нарушения и техногенные катастрофы.

— Интегрированное решение объединяет анализ и математическую обработку данных геодезических и спутниковых измерений с моделированием процессов деформаций объекта. Система использует InfluxDB, которая отличается высокой скоростью записи данных независимо от объема базы данных и предоставляет настраиваемые решения для визуализации и оповещений, — отмечают разработчики.

Как уточнили в Новосибирском областном инновационном фонде, иностранные программные решения деформационного мониторинга ушли с российского рынка в 2022 году. Новые лицензии в РФ приобрести невозможно, техподдержка и обновления для исправления ошибок отсутствуют. Между тем в России насчитывается около 50 000 таких объектов, что открывает потенциал для продажи как минимум 8000 лицензий.

Свою разработку команда проекта планирует выставить на «Сибирской ярмарке» в рамках форума «Технопром».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирской области в следующем году грозит сложный паводок.