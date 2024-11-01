Более 200 экземпляров рыбы незаконно выловил житель Новосибирска

Житель Новосибирска может быть привлечён к ответственности за незаконный вылов более 200 экземпляров рыбы. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Его задержали в речном порту города.

— 38-летний местный житель с использованием лодки и ставной сети добыл более 200 экземпляров рыбы разных пород. Действиями злоумышленника нанесен ущерб водным биоресурсам на сумму более 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.

В настоящее время орудия незаконного промысла и рыба изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое деяние составляет два года лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области.