Более 200 экземпляров рыбы незаконно выловил житель Новосибирска

Житель Новосибирска может быть привлечён к ответственности за незаконный вылов более 200 экземпляров рыбы. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Его задержали в речном порту города.
— 38-летний местный житель с использованием лодки и ставной сети добыл более 200 экземпляров рыбы разных пород. Действиями злоумышленника нанесен ущерб водным биоресурсам на сумму более 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.
В настоящее время орудия незаконного промысла и рыба изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое деяние составляет два года лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области.
Источник фото: Транспортная полиция Сибири
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