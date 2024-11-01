Модули для эвакуации раненых выпускают в Новосибирске

В Доме общественных организаций по инициативе Новосибирского областного отделения «Опоры России» совместно с мужским клубом предпринимателей «Левел Ап» прошла благотворительная встреча «Спаси жизни».

Участникам благотворительной акции продемонстрировали модули, которые используют в зоне СВО для эвакуации раненых и транспортировки пострадавших от ЧП. Автор разработки — новосибирская компания ООО «Технологии Салад». Как рассказал технический директор компании Денис Кухтенко, модуль прошел максимально экстремальные испытания:

— Внутрь модуля поместили мешки с 80 килограммами песка и привязали их к фаркопу автомобиля. Затем гоняли на машине по асфальту и грунтовке со скоростью 80 километров в час. И ткань не получила значительных повреждений.

В зоне СВО такие модули используют уже больше года. За это время с их помощью с поля боя эвакуировали более 3000 человек.

Объем модулей позволяет поместить внутрь бойца в полной экипировке вместе со всем медицинским оборудованием. При этом он не будет виден тепловизорам, так как ткань удерживает тепло внутри изделия.

Напомним, что в Новосибирске разрабатывают и другие уникальные технологии для зоны СВО. Так, конструкторское бюро «Спектр» недавно выпустило двигатель FPV-дронов, выдерживающий аномальную жару. По словам исполнительного директора компании Андрея Братенькова, изделия прошли испытания при температурах до +200 градусов. Над созданием электродвигателей КБ «Спектр» работало совместно с АО ПО «Север». При этом в основу разработки легли отечественные магниты, созданные АО «НПП «Исток». Также «Спектр» выпускает сами дроны и пропеллеры для FPV-дронов.

— Наши пропеллеры, серийно производящиеся в Новосибирске, успешно прошли государственные испытания и рекомендованы к поставке для производства дронов для нужд СВО, которые идут по линии Минобороны РФ. Для испытаний нами был изготовлен улучшенный воздушный винт 9 х 5 х 3. По их итогам наш пропеллер превзошел по техническим и летным характеристикам одного из лидеров китайского рынка — пропеллер HQProp 9 х 5 х 3, — рассказал Infopro54 Андрей Братеньков.

Не отстают от профессиональных конструкторских бюро и частные разработчики. Этим летом новосибирец Борис Кулешов создал самоход для военных: металлическую платформу, управляемую через шлем и пульт. Разработчик объяснил, что платформа позволит доставлять грузы и эвакуировать раненых с поля боя без лишнего риска для людей.

Новые дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа разработали еще одни новосибирские изобретатели совместно с представителями «Кулибин-клуба» «Народного фронта». Изделия уже прошли испытания боем.

— Отзывы с фронта положительные, дроны имеют хорошую устойчивость в рамках полета, — рассказал представитель компании-разработчика Николай Жирнов.

Гемостатические средства на основе каолина ALSiGE компании «Алсигем», портативная LiFePo4 электростанция СКАТ-100, разработанная компанией MITEX, и автоматическая станция обнаружения и подавления беспилотников для предприятий «Купол» компании «Сибсайнс» — все эти изделия созданы новосибирскими разработчиками для зоны СВО буквально за последний год.