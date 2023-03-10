Более 200 млн рублей удалось похитить мошенникам по преступной схеме с «Пушкинской картой»

О задержанной преступной группе глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

Следственный комитет России в настоящее время занимается расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств в программе «Пушкинская карта».

Как отметили в ведомстве, трое обвиняемых обманули работников банка и Минкультуры, используя фиктивные карты, таким образом им удалось похитить более 200 миллионов рублей.

— Расследуется уголовное дело в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении телеграм-канала СК РФ.

Юрий Чиханчин напомнил, что проект «Пушкинаская карта» позволяет молодежи посещать музеи, театры и прочие культурные заведения. Ее могут получить люди в возрасте от 14 до 22 лет. Баланс на карте составляет пять тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что эксперты Банка России выявили очередную схему обмана в соцсетях.

Фото с сайта Культура.рф