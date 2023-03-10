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Роспотребнадзор поручил регионам привить от дифтерии не менее 95% жителей

  • 10/03/2023, 12:32
вакцинация от кори и дифтерии
Особое внимание в этом вопросе рекомендуется уделить вынужденным переселенцам, мигрантам и вахтовикам.

Роспотребнадзор поручил регионам привить от дифтерии не менее 95% жителей, особое внимание уделив кочующему населению, вынужденным переселенцам и мигрантам. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

— В срок до 20.04.2023 рассмотреть на заседаниях санитарно-эпидемиологических комиссий вопросы организации вакцинопрофилактики населения и достижения охвата профилактическими прививками против дифтерии не менее 95% населения во всех возрастных группах, обратив особое внимание на иммунизацию кочующего населения, вынужденных переселенцев, мигрантов, лиц, работающих вахтовым методом, — говорится в документе.

Помимо этого, до 20 мая нужно предусмотреть дополнительные меры по улучшению профилактики и диагностики завоза инфекции с неблагополучных территорий.

Кроме того, в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой содержатся требования провести с 3 апреля по 31 декабря 2023 года «подчищающую иммунизацию» против кори, в том числе среди трудовых мигрантов, не проходивших ранее иммунизацию от заболевания, не имеющих сведений о вакцинации или ранее не болевших.

Долю населения, подлежащего вакцинации от кори, регионы должны определить самостоятельно, исходя из численности граждан, реально нуждающихся в таких прививках.

Напомним, в Новосибирской области с декабря 2022 года выявлено более 40 случаев кори, в том числе 17 случаев у детей. Случаи заболевания есть и в ряде других сибирских регионов — Алтайском и Красноярском краях.

 

Ранее редакция сообщала, что весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори. 

Фото: pixabay.com, автор — kitzd66

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : вакцинация от кори вакцинация от дифтерии


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