Роспотребнадзор поручил регионам привить от дифтерии не менее 95% жителей, особое внимание уделив кочующему населению, вынужденным переселенцам и мигрантам. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

— В срок до 20.04.2023 рассмотреть на заседаниях санитарно-эпидемиологических комиссий вопросы организации вакцинопрофилактики населения и достижения охвата профилактическими прививками против дифтерии не менее 95% населения во всех возрастных группах, обратив особое внимание на иммунизацию кочующего населения, вынужденных переселенцев, мигрантов, лиц, работающих вахтовым методом, — говорится в документе.

Помимо этого, до 20 мая нужно предусмотреть дополнительные меры по улучшению профилактики и диагностики завоза инфекции с неблагополучных территорий.

Кроме того, в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой содержатся требования провести с 3 апреля по 31 декабря 2023 года «подчищающую иммунизацию» против кори, в том числе среди трудовых мигрантов, не проходивших ранее иммунизацию от заболевания, не имеющих сведений о вакцинации или ранее не болевших.

Долю населения, подлежащего вакцинации от кори, регионы должны определить самостоятельно, исходя из численности граждан, реально нуждающихся в таких прививках.

Напомним, в Новосибирской области с декабря 2022 года выявлено более 40 случаев кори, в том числе 17 случаев у детей. Случаи заболевания есть и в ряде других сибирских регионов — Алтайском и Красноярском краях.

Ранее редакция сообщала, что весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори.