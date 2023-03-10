Новый хирургический корпус в Каргате оценили в 738 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса в городе Каргат. Заказчиком выступает Министерство строительства Новосибирской области. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, ориентировочная общая площадь здания — 10480 кв.м. Отмечается, что для строительства нового хирургического комплекса необходим демонтаж зданий психоневрологического отделения (не функционирует), инфекционного отделения и бывшей прачечной (1907 года постройки).

Стационар будет работать круглосуточно. Его мощность — 67 коек. Численность персонала составляет — 91 человек (врачи — 15 человек, средний медперсонал — 55 человек, общебольничный (не медицинский) персонал — 21 человек).

Согласно сводной таблицы площадей, в новом корпусе помимо операционного блока и хирургического отделения, предполагается разместить диагностическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, а также гинекологическое отделение, акушерского отделение (с отдельным входом, в изолированной части здания), а также родовой блок, блок патологии беременных, отделение скорой медицинской помощи и отделение переливания крови. Палаты оборудуют системами связи пациента с персоналом.

В здании хирургического корпуса подрядчику необходимо предусмотреть: систему со специальным программным обеспечением, позволяющим организовать электронный документооборот внутри учреждения, возможность обмена электронной информацией (амбулаторная карта пациента, результаты диагностических исследований и пр.) с другими учреждениями города и области учитывая специфику уже применяемых программных продуктов системы «Барс», а также запланировать строительство перехода от нового хирургического корпуса до существующего здания (терапевтическое и хирургическое отделение).

— Территория после строительства хирургического корпуса должна быть благоустроена, озеленена и освещена. Иметь удобные подъездные пути и парковочную стоянку для персонала и посетителей. Выполнить проект благоустройства территории учреждения с учетом доступности для маломобильных групп населения, — говорится в документации.

Начальная цена контракта составляет 738,8 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области.

Подрядчик должен подготовить проект нового хирургического корпуса выполнить до 30 сентября 2023 года, построить — до 1 декабря 2025 года.

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