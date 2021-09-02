Руководители предприятий выступили в защиту мэра Новосибирска

Ряд руководителей предприятий и коммерческих учреждений Новосибирска подписали открытое обращение в поддержку мэра города Анатолия Локтя. Об этом сообщают сайты Регионального отделения КПРФ и мэрии Новосибирска. По мнению авторов обращения, отдельные политические партии и кандидаты (В депутаты Госдумы РФ. — Ред.) своей антимэрской деятельностью стараются заработать себе политические очки, поставив под угрозу стабильность жизни в Новосибирске.

Напомним, что ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать инициативную группу по организации референдума по отзыву главы города с должности, данное решение инициаторы отзыва намерены оспорить в суде.

— У нас вызывает серьезную обеспокоенность стремление раскачать политическую ситуацию в Новосибирске, нарушить стабильность и созидательную работу исполнительной и представительной власти в крупнейшем мегаполисе Сибири, — сообщают подписавшие обращение сторонники мэра. — Мы заявляем о поддержке работы мэра Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя, мэрии города Новосибирска, всего городского сообщества. Считаем недопустимым внесение смуты и разлада, разрушающего политическую и социальную стабильность в Новосибирске.

В качестве аргумента подписавшиеся приводят такие достижения мэрии, как рост численности населения, объемов промышленного производства, торговли, строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Всего, как сообщают в реготделении КПРФ и мэрии Новосибирска, обращение подписали несколько десятков человек. Среди них гендиректор ПАО «НЗХК» Алексей Жиганин, председатель СО РАН Валентин Пармон, председатель совета по развитию ННЦ СО РАН Николай Диканский, гендиректор АО «Новосибирский патронный завод» Святослав Добрынин, генеральный директор АО «Сибиар» Виктор Кушнир, гендиректор ОАО «Трест «Связьстрой-6» Владимир Агеев, гендиректор АО «НЗПП Восток» Владимир Исюк, директор АО «Новосибирский авиаремонтный завод» Игорь Киямов, гендиректор АО «Катод» Анатолий Еременко, управляющий филиала ПАО «ВТБ» «Сибирский» в Новосибирске Сергей Никулин, директор ООО «Корс-К» Виктор Казаков, председатель совета директоров ОАО «Завод Электросигнал» Николай Рычков, председатель совета директоров ООО НЭМЗ «Тайра» Александр Богер, председатель совета директоров завода «Труд» Юнус Ислямов, генеральный директор ПАО «Банк «Левобережный» Владимир Шапоренко, гендиректор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан, директор ООО ПК «Гулливер» Александр Грива, генеральный директор АО «Электроагрегат» Валерий Девяткин, генеральный директор ООО НППГА «Луч» Константин Каюров, генеральный директор ЗАО «Завод ЖБИ-1» Олег Терехов, директор ООО «Стройкерамика» Александр Кайзер, директор ООО Специализированный застройщик «Камея» Сергей Бозо, генеральный директор ООО «АльфаСтройПроект» Евгений Кущев, директор ООО «Рикон» Виталий Конько, гендиректор ООО «Новосибирскрыба» Геннадий Лопатин и другие руководители.

Ранее с аналогичным заявлением выступали представители ветеранских общественных организаций.