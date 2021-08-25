Более 200 самокатов Whoosh в Томске изъяли полицейские

Whoosh приостановила работу сервиса и планирует обратиться в прокуратуру, так как считает действия полицейских неправомерными, сообщает пресс-служба компании.

— В августе сотрудники МВД Томска начали кампанию по эвакуации электросамокатов Whoosh. Поначалу эвакуация проходила в количестве 3-5 штук в день. Надо отметить, что во время изъятия полицейские не объясняли причину и не предоставляли никаких документов. Самый масштабный рейд по изъятию случился 24 августа, в этот день силовиками было вывезено более десятка самокатов по всему городу, говорится в сообщении. — В этот раз сотрудники полиции были подготовлены — свои действия они объяснили анонимными сообщениями от граждан, жалующихся на наличие «бесхозных» самокатов на улицах Томска.

Следует отметить, что самокаты оборудованы наклейками, указывающими принадлежность ООО «ВУШ».

В компании действия считают незаконными и будут повторно обращаться в прокуратуру (одно заявление уже отправлено после первого инцидента изъятия), также Whoosh планирует взыскать убытки через суд.

Самокаты сервиса Whoosh работают в Томске с апреля 2021 года. Более 60% поездок на них — транспортные, то есть самокатами горожане пользовались как альтернативой автомобилям и общественному транспорту и ездили на них по делам.

Сервисом пользовалось порядка 50 тысяч горожан, с апреля они проехали 770 тысяч километров. Самокаты размещаются на специальных парковках — точках, отмеченных в приложении символом «P». Пользователь не сможет завершить аренду вне соответствующей парковки. С момента запуска на рассмотрении с администрацией города находится соглашение о регулировании работы сервиса.