ФСБ задержала 31 участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»

Сотрудники ФСБ задержали 31 участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», в том числе главарей, сообщает пресс-служба ведомства.

Члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

Операцию по задержанию силовики провели в Москве, Якутске, Новосибирской области и Красноярском крае. При обыске были изъяты пропагандистские видеоматериалы, средства связи и банковские карты.

Личности задержанных ФСБ не раскрыла. Возбуждены уголовные дела.

По данным российских спецслужб и следственных органов, базирующаяся в Средней Азии группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», совершенными в апреле 2017 г. В 2019 г. она внесена в единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. За последние два года задержаны десятки и осуждены несколько членов «Катиба Таухид валь-Джихад», готовившие ряд терактов в различных местах России.

«Катиба Таухид валь-Джихад» входит в также признанный террористическим и запрещенным в России сирийский альянс группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии, основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в этой стране.