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«Дядя Дёнеру» предъявили к доплате по налогам 20 млн рублей

  • 26/08/2021, 09:00
Новости Новосибирска
Компания сообщила об итогах налоговой проверки по требованию инвесторов.

Информация о сумме доначисленных налогов была предоставлена представителям владельцев облигаций, компаниям ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», в ответ на ранее отправленный ими запрос, сообщила пресс-служба финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

Напомним, что в отношении ООО «Дядя Дёнер» в декабре 2019 года была начата комплексная выездная налоговая проверка деятельности компании за период с 2016 по 2018 годов. На основании решения о привлечении к налоговой ответственности №27 от 18.08.2021 по результатам проведённой проверки, налоговым органом согласно общей системе налогообложения (НДС и налог на прибыль) были начислены налоги и предъявлены налоговые претензии к ООО «Дядя Дёнер» в размере 20 млн. руб.

— Гашение данной задолженности началось в июле 2021 года и будет окончательно исполнено в декабре. После этого эмитент, согласно озвученным ранее планам, будет готов приступить к погашению задолженности перед держателями облигаций, — подчеркнули в «Юнисервис Капитал».

По словам руководства эмитента, штрафные санкции, наложенные ФНС в отношении компании, стали одной из причин допущенных в мае дефолтов по двум облигационным выпускам.

— С конца 2019 года в отношении нас ФНС начала проверку. В начале 2020 года мы узнали, что ее цель — сделать нас плательщиками НДС. До этого мы работали по ЕНВД и платили налоги исходя из квадратного метра зала — до 5 тысяч рублей на точку. Большинство точек работало по франшизе, а персонал привлекался на аутсорсинге, через известные подрядные организации. В самой УК у нас было до 100 сотрудников, то есть мы подходили под критерии ЕНВД, — комментировал в июне во время прямого эфира с держателями облигаций ситуацию с налогами собственник «дяди Дёнера» Антон Лыков.  — В течение полутора лет мы доказывали налоговой, что работаем по закону, но 12 марта 2021 года проверка закончилась, и нам выставили доначисленную сумму по налогам за 2016-2018 годы — в 20 раз превышающую наши стандартные платежи! Назвать ее я не могу до окончания официальных процедур.

В настоящее время суд первой инстанции рассматривает поданные в отношении эмитента иски от представителей владельцев облигаций обоих выпусков, а также иск от Сбербанка.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : суд облигации дядя Денер дефолт


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